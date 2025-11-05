Nomination de l'inspecteur général adjoint permanent

Le 5 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté une décision nommant Nguyên Quôc Doàn, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Cour populaire suprême, au poste d'inspecteur général adjoint permanent de l'Inspection générale.

Le chef du gouvernement a déclaré que Nguyên Quôc Doàn est un fonctionnaire compétent et expérimenté, doté d'une solide expertise dans le secteur de la sécurité. Au cours de ses 27 années de carrière, il a occupé plusieurs postes clés aux niveaux central et local.

À chaque poste occupé, Nguyên Quôc Doàn a fait preuve de courage politique, d'intégrité professionnelle, de dynamisme et de créativité, et s'est toujours acquitté de ses fonctions avec distinction, a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné que, ces dernières années, l'Inspection générale a obtenu des résultats significatifs et apporté une contribution importante à l’œuvre de construction et de développement national. Elle constitue un véritable "bouclier" pour la discipline et l'État de droit, ainsi qu'un "instrument essentiel" du Parti et de l'État dans les missions d'inspection, de contrôle du pouvoir et dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les dérives.

Pour l'avenir, il a souligné que l'Inspection générale est confrontée à des défis de plus en plus complexes dans un contexte de décentralisation et d'efforts visant à renforcer le contrôle du pouvoir et à lutter contre la corruption et le gaspillage. Il a exhorté le Comité du Parti et la direction de l'Inspection générale à bâtir une organisation intègre et solide et à renforcer les compétences et la responsabilité de ses membres.

Il a demandé que le système d'inspection soit rationalisé en un modèle à deux niveaux plus efficace, aux échelons central et local, et que les inspecteurs en chef provinciaux et municipaux ne soient pas des résidents locaux. Les propositions devront être soumises au gouvernement avant le 15 décembre, conformément aux directives du Bureau politique.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer l'accueil des citoyens et le traitement des pétitions et des affaires en suspens.

Dans son discours, Nguyên Quôc Doàn s'est engagé à se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions avec le plus grand sens des responsabilités, en s'efforçant constamment d'étudier et de se perfectionner selon la pensée, la morale et le style du président Hô Chi Minh.

Il a affirmé qu'avec la direction de l'Inspection générale, il perpétuerait la tradition de solidarité, d'unité et de dévouement, surmonterait les défis et les difficultés, et contribuerait au mieux à la cause commune afin que le secteur de l'inspection soit véritablement un instrument efficace du Parti et de l'État, et un soutien fiable pour le peuple.

