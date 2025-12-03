La 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

Le 3 décembre à Vientiane, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé la 48 e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam - Laos.

La rencontre visait à examiner la mise en œuvre du Plan de coopération Vietnam - Laos pour la période 2021-2025, à définir les orientations pour la période 2026-2030 et à concrétiser les résultats de la récente réunion de haut niveau entre les deux Parti communiste du Vietnam et Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Le Premier ministre lao a chaleureusement accueilli la délégation vietnamienne, soulignant la signification particulière de cette visite coïncidant avec le 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos. Le Premier ministre Pham Minh Chính a félicité le Laos pour ses réalisations au cours des 50 ans de construction nationale et des 40 ans de mise en œuvre du processus de Renouveau.

Les deux dirigeants se sont réjouis des progrès importants réalisés ces dernières années dans tous les domaines, affirmant que les relations d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération globale Vietnam - Laos continuera de se renforcer.

Après avoir examiné les principaux secteurs de coopération, les deux Premiers ministres ont convenu d'intensifier la mise en œuvre des accords existants par des programmes et projets concrets.

Pham Minh Chinh a mis en avant dix résultats marquants : relations politiques au plus haut niveau, coopération en matière de défense et de sécurité jouant un rôle pilier, croissance impressionnante du commerce, percées dans la coopération financière, évolution dans la coopération énergétique, efficacité de l'aide vietnamienne, dynamisme des groupes d'experts, progrès en éducation–formation et en culture-tourisme, ainsi que résolution continue des obstacles dans plusieurs projets.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale affiche une forte dynamique. En avril 2025, le Vietnam comptait 267 projets au Laos pour un capital total de 5,63 milliards de dollars. Durant les dix premiers mois de 2025, les investissements vietnamiens ont atteint 566,1 millions de dollars, concentrés dans l'énergie propre, les mines et l'agriculture. Le commerce bilatéral a atteint 2,6 milliards de dollars, en hausse de plus de 50% sur un an.

Le Premier ministre vietnamien a souligné que, dans le contexte actuel, les deux pays doivent faire preuve d'une nouvelle détermination, adopter de nouvelles approches et créer de nouveaux moteurs pour avancer ensemble. Il a appelé à renforcer encore davantage les relations spéciales Vietnam - Laos afin d'en faire un modèle dans les relations internationales.

Pour promouvoir davantage les relations bilatérales, les deux Premiers ministres ont convenu d'approfondir immédiatement les relations Vietnam-Laos à un nouveau niveau, la définissant comme "une grande amitié, une solidarité particulière, une coopération globale et une cohésion stratégique". Ils ont affirmé que "la relation politique est vitale, la coopération en matière de défense, de sécurité et d'économie constitue le pivot, la coopération scientifique, technologique et éducative représente une percée, tandis que la coopération entre entreprises et populations forme la base, et celle entre collectivités locales, un levier essentiel".

Les relations politiques sont vitales, la coopération en matière de défense, de sécurité et d'économie est essentielle, la coopération scientifique, technologique et éducative constitue une avancée majeure, la coopération commerciale et interpersonnelle en est le fondement, et la coopération entre collectivités locales en est le levier.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a encouragé les entreprises vietnamiennes à investir dans des projets de grande envergure au Laos, à renforcer la connectivité des infrastructures de transport et d'énergie, à accélérer l'autoroute Vientiane - Hanoï et à améliorer l'efficacité des projets d'extraction de potasse. Il a proposé que les deux parties continuent d'améliorer la qualité de la formation des ressources humaines, se déclarant pleinement favorable à la création de l'Université Laos - Vietnam et à la promotion des écoles professionnelles ainsi que des établissements éducatifs dans les zones frontalières.

Les deux Premiers ministres ont convenu d'élever la confiance stratégique, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, et de créer des avancées décisives dans les domaines économique, commercial, de l'investissement et des infrastructures, en favorisant la connectivité et la sécurité économique et énergétique.

En 2026, les deux parties donneront la priorité à la mise en œuvre des déclarations communes et des accords conclus, approfondissant les relations politiques et diplomatiques et accordant une attention particulière à l'éducation et à la formation.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement lao à créer des conditions favorables pour des investissements efficaces et conformes aux priorités nationales - notamment dans l'agriculture propre, à haute valeur ajoutée, et la science et technologie - le Premier ministre lao a appelé les deux parties à poursuivre l'amélioration de la formation des ressources humaines. Il a approuvé la création de l'Université Laos - Vietnam et souligné l'importance du développement des écoles professionnelles et des établissements éducatifs dans les zones frontalières.

Les deux dirigeants ont convenu de rehausser conjointement la confiance stratégique et à renforcer davantage leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont convenu de renforcer la connectivité économique et de promouvoir la coopération en matière d'investissement et de commerce.

Le gouvernement lao s'est engagé à faciliter les projets clés des entreprises vietnamiennes, à stimuler fortement la croissance des échanges commerciaux, avec l'objectif d'augmenter de 10 à 15% le commerce bilatéral en 2026 et de porter les échanges à 5 milliards de dollars, puis à 10 milliards de dollars par an. Les deux parties coopéreront également pour lever les obstacles, accélérer la connectivité des infrastructures de transport et renforcer l'agriculture et le développement rural comme piliers de la coopération économique.

Ils ont réaffirmé leur volonté de promouvoir la coopération entre ministères, organismes et localités, ainsi que d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation. Le Vietnam continuera d'accorder 1 300 bourses aux étudiants et cadres lao et d'envoyer des enseignants de langue vietnamienne au Laos.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière rigoureuse les accords conclus et de créer les conditions les plus favorables possibles pour les entreprises.

Ils se sont déclarés convaincu que le succès de cette réunion donnerait un nouvel élan à la coopération bilatérale, en la rendant plus approfondie, substantielle, fiable et efficace, contribuant ainsi à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération dont l'Accord de coopération Vietnam - Laos pour la période 2026-2030 ; le Plan de coopération entre les deux gouvernements Vietnam - Laos pour l'année 2026 ; le procès-verbal de la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos ; ainsi que le Plan de coopération 2026 entre les ministères de l'Éducation et de la Formation des deux pays.

