Décisions du Bureau politique sur les nominations de hauts responsables du Parti

Le matin du 4 novembre, au siège du Comité central du Parti, au nom du Bureau politique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a remis des décisions du Bureau politique concernant le travail du personnel.

Le Bureau politique a décidé que le général d’armée Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale et chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, serait libéré de ses fonctions au sein de la Commission militaire centrale et de sa permanence, et serait nommé chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses.

Le Bureau politique a également décidé de nommer Lê Minh Tri, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président de la Cour populaire suprême, au poste de vice-chef permanent de la Commission centrale des affaires intérieures.

Félicitant les nouveaux responsables pour la confiance accordée par le Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à ces derniers, ainsi qu’aux dirigeants de leurs organes respectifs, de se concentrer sur les travaux de conseil au Comité central afin de bien préparer les conditions nécessaires à la réussite du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Au nom des nouveaux responsables, Trinh Van Quyêt a exprimé son honneur d’avoir reçu la confiance du Bureau politique et du Secrétariat. Il a souligné que le travail de la sensibilisation, de la mobilisation des masses et des affaires intérieures partage un même objectif : construire un Parti et un système politique transparents et solides, consolider le grand bloc d’union nationale, et œuvrer pour un développement rapide, durable et prospère du pays, au service du bien-être et du bonheur du peuple.

