Le Vietnam réaffirme le rôle important de la diplomatie multilatérale

L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et le ministère des Affaires étrangères ont conjointement organisé, ce mercredi 3 décembre à Hanoï, un colloque scientifique international intitulé "Rehausser la diplomatie multilatérale du Vietnam dans la nouvelle conjoncture".

Photo : VNA/CVN

Co-présidant le colloque, le professeur associé et docteur Hoang Phuc Lam, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a décrit un monde en mutation rapide, marqué par des bouleversements géopolitiques, économiques et technologiques sans précédent. Dans ce contexte, la diplomatie multilatérale s’impose comme un pilier important, où les nations cherchent une voix commune, partagent les responsabilités et élaborent des solutions durables aux enjeux mondiaux.

La diplomatie multilatérale a toujours constitué un pilier important de la politique extérieure du Vietnam, a-t-il souligné, ajoutant qu’en plus de trois décennies d’intégration internationale, elle était devenue un moteur important permettant au pays de consolider un environnement de paix et de stabilité propice au développement.

Co-présidant le colloque, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné le rôle important de la diplomatie multilatérale pour protéger fermement l’indépendance et la souveraineté nationales, tout en favorisant le développement du pays.

Le Vietnam s’engage à renforcer sa coopération avec ses partenaires, à participer activement à la définition des institutions multilatérales et à mobiliser des ressources extérieures au service des objectifs de développement nationaux. Il contribue ainsi à l’édification d’un ordre international fondé sur les règles, l’égalité et le respect mutuel, au bénéfice de la paix et de la prospérité communes, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN