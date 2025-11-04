Nomination de Dô Van Chiên au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti à l’AN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté, ce matin du 4 novembre à Hanoï, à la cérémonie d’annonce de la décision du Bureau politique de nommer Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti à l’Assemblée nationale (AN) pour le mandat 2020-2025.

La décision a été lue par Hoàng Dang Quang, directeur adjoint permanent de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, par délégation du Bureau politique.

Selon cette décision, Dô Van Chiên, également membre du Comité central du PCV, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse centrales, et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, quittera ses fonctions de secrétaire du Comité central du PCV pour le XIIIᵉ mandat, ainsi que celles de membre du Comité exécutif et du Comité permanent dudit Comité pour la période 2020-2025.

Ce haut responsable rejoindra le Comité exécutif et le Comité permanent de l’organisation parlementaire du Parti, où il occupera le poste de secrétaire adjoint permanent pour le reste du mandat 2020-2025.

Le Bureau politique a également décidé que Nguyên Khac Dinh, membre du Comité central du PCV, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti à l’AN et vice-président de l’organe législatif de la 15ᵉ législature, quitterait ses fonctions de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti à l’Assemblée nationale.

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que, conformément aux directives du Parti et en vue de la bonne préparation du XIVᵉ Congrès national, le Bureau politique a procédé à la réaffectation et à la nomination de plusieurs membres du Bureau politique et du Secrétariat à de nouvelles fonctions.

Il a noté que Dô Van Chiên a mené une carrière révolutionnaire exemplaire, marquée par une solide expérience acquise sur le terrain, notamment dans les domaines de la mobilisation et de l’organisation des masses. Il a participé, aux côtés du Bureau politique et du Secrétariat, à la direction de nombreux secteurs d’activité du Parti et de la nation pendant de nombreuses années. Dans toutes les fonctions qui lui ont été confiées, il a fait preuve d’un grand dévouement et s’est acquitté de ses responsabilités avec compétence et intégrité, notamment en tant que membre du Bureau politique, du Secrétariat et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Sa nomination au Comité du Parti à l’Assemblée nationale témoigne de la confiance que le Parti place en ses capacités à renforcer la direction de cette organisation politique et à promouvoir le rôle ainsi que la position de l’Assemblée nationale au sein du système politique, a souligné le secrétaire général.

Pour sa part, Dô Van Chiên a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance que lui accorde le Bureau politique en lui confiant cette nouvelle responsabilité. Il a déclaré qu’il s’agissait non seulement d’un grand honneur, mais aussi d’une mission exigeante, nécessitant un engagement total, des efforts constants et une discipline rigoureuse afin d’accomplir pleinement les tâches qui lui sont assignées.

