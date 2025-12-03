Promouvoir la coopération Vietnam - Argentine dans un nouveau contexte d'intégration

Le 2 décembre à Hanoï, l'Institut d'études européennes et américaines (relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam) a organisé un colloque scientifique international intitulé "Politique étrangère de l'Argentine et les relations Vietnam - Argentine à l'avenir".

L'événement a réuni de nombreux experts, chercheurs, responsables d'organismes de recherche, ainsi que des représentants d'organisations internationales et d'entreprises des deux pays. Il visait à échanger des connaissances académiques, à actualiser les orientations politiques et à promouvoir la coopération bilatérale au cours de cette nouvelle période.

S'exprimant lors du colloque, le Professeur-Docteur Lê Van Loi, président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a souligné que, plus de cinquante ans après l'établissement des relations diplomatiques, les liens Vietnam - Argentine ont enregistré des avancées notables dans les domaines politique, diplomatique, commercial, culturel, éducatif et dans les échanges entre les peuples. Il a toutefois estimé que le niveau de coopération ne correspond pas encore au potentiel, notamment en matière de commerce, de science, de technologie, d'innovation et de coopération académique. Les deux parties sont ainsi invitées à renforcer la recherche conjointe, le partage d'informations stratégiques, la transformation numérique et à faciliter l'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur communes.

L'ambassadeur d'Argentine au Vietnam, Marcos Antonio Bednarski, a rappelé que la politique étrangère de son pays accorde une priorité croissante à l'Asie, où le Vietnam est considéré comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est. L'Argentine met actuellement en œuvre diverses mesures de stabilisation macroéconomique, d'amélioration de l'environnement d'affaires et d'ouverture commerciale, créant un cadre favorable à l'intensification de la coopération bilatérale.

L'Argentine, dotée d'atouts majeurs tels que son agriculture de premier plan, ses industries de transformation, son énergie et ses ressources minérales, offre de vastes opportunités de partenariat avec le Vietnam. Outre le commerce, les deux pays peuvent approfondir la coopération technique, l'innovation, l'éducation et la recherche.

Les participants ont proposé plusieurs orientations pour dynamiser les relations Vietnam - Argentine et plus largement les liens entre le Vietnam et l'Amérique latine. Certains ont recommandé d'accélérer les échanges de haut niveau, d'optimiser les mécanismes bilatéraux existants et d'élargir la coopération dans les secteurs complémentaires tels que l'agriculture, l'industrie de transformation, l'énergie, les technologies de l'information, le tourisme et la culture.

Plusieurs intervenants ont appelé à engager rapidement les négociations d'un accord de libre-échange bilatéral, considéré comme un levier essentiel pour renforcer la présence vietnamienne sur le marché du Mercosur.

