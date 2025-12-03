48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos : des résultats jugés significatifs

La 48 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos sur la coopération bilatérale a été très productive et a permis d'obtenir des résultats importants et concrets pour les relations bilatérales, a déclaré le vice-Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith.

Lors d'une conférence de presse tenue le 3 décembre à l'issue de la réunion, coprésidée par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, Saleumxay Kommasith a indiqué que les deux parties appréciaient les progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords de coopération pour la période 2021-2025, qui ont apporté des avantages tangibles aux deux peuples.

Il a souligné que les relations politiques et diplomatiques continuent de se développer de manière forte, constante et globale, et que des échanges réguliers de haut niveau contribuent à consolider la confiance politique et à renforcer la relation privilégiée entre les deux nations. Le Laos et le Vietnam ont maintenu une étroite coordination au sein de l'ASEAN et lors des forums régionaux et internationaux. La coopération en matière de défense et de sécurité s'est renforcée de manière efficace et fiable, tandis que la coopération économique s'est constamment améliorée, les échanges bilatéraux devant atteindre environ 3 milliards de dollars cette année.

À ce jour, les entreprises vietnamiennes ont investi dans 276 projets au Laos, pour un capital total enregistré de 6,21 milliards de dollars, ce qui représente le montant le plus élevé parmi les 85 pays et territoires où le Vietnam a réalisé des investissements. Nombre de ces projets fonctionnent efficacement et contribuent au développement socio-économique du Laos, créant des emplois et des revenus pour des milliers de travailleurs et générant des recettes budgétaires supplémentaires dans des secteurs clés tels que les télécommunications, la banque, la culture et la transformation du caoutchouc, l'agriculture, l'agroalimentaire et la production laitière.

La coopération culturelle et sociale continue de se développer, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle. Les deux parties se sont engagées à améliorer les critères de sélection des étudiants lao souhaitant étudier au Vietnam. En 2026, le gouvernement vietnamien accordera 1 300 bourses d'études à des fonctionnaires et étudiants lao. La coopération entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales des deux pays est également de plus en plus étroite et efficace.

Lors de la réunion, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature et à l'échange de quatre documents clés : l'Accord de coopération Vietnam - Laos pour la période 2026-2030 ; l'Accord relatif au Plan de coopération 2026 ; le compte rendu de la 48e réunion et le Plan de coopération 2026 entre les ministères vietnamien et lao de l'Éducation et de la Formation.

Saleumxay Kommasith a déclaré que les deux parties étaient convaincues que le succès de la réunion et les accords nouvellement signés contribueraient à renforcer l'amitié profonde, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam. À cette occasion, il a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur soutien lors de la lutte passée du Laos pour la libération nationale et tout au long de ses efforts actuels de défense, de construction et de développement nationaux. Il a réaffirmé que le Parti et le gouvernement lao accordent toujours la plus haute priorité à la relation privilégiée entre le Laos et le Vietnam.

Le ministre vietnamien des Finances, Nguyên Van Thang, a déclaré que la réunion avait permis d'examiner la mise en œuvre des plans de coopération pour la période 2021-2025 et pour l'année 2025, et de définir les orientations pour 2026. Les deux parties se sont engagées à entamer dès le début de 2026 une mise en œuvre dynamique afin de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l'investissement et le commerce, a-t-il ajouté.

Il a précisé que les deux pays renforceraient également leur connectivité économique, en particulier dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme, et mettraient en œuvre des mesures concrètes pour améliorer l'efficacité des investissements. Il s'agirait notamment de lever les obstacles rencontrés par les entreprises vietnamiennes au Laos et les entreprises laotiennes au Vietnam, de résorber les retards dans les projets d'investissement, de faciliter les échanges commerciaux et d'accélérer le commerce bilatéral. Les deux parties s'efforceront également de développer la coopération dans les domaines du développement économique, de l'éducation, de la santé et des sciences et technologies, et de soutenir le développement des infrastructures socio-économiques du Laos, en particulier les projets de connectivité qui stimulent la croissance.

Les deux parties se sont félicitées de la coopération globale réalisée en 2025 et de la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et sectoriels.

Pour l'avenir, il a souligné que les deux pays s'attacheront en priorité à la mise en œuvre des objectifs définis dans la Déclaration conjointe Vietnam - Laos et les accords signés lors de la réunion ; au renforcement de la coopération politique, de défense et de sécurité ; et à la création de nouvelles avancées dans les relations économiques, commerciales et d'investissement. Ils ambitionnent de porter les échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars américains à court terme et à 10 milliards de dollars à plus long terme, et de mettre en œuvre des projets à fort impact qui tirent pleinement parti des atouts de chaque partie.

VNA/CVN