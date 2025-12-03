Le Vietnam finance la construction d'une académie politique au Laos

La cérémonie de mise en chantier de l'Académie nationale de politique et d'administration pour la région Sud, s'est tenue le matin du 3 décembre dans la province de Champasak, au Laos.

La cérémonie a été honoré de la présence du Professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie du PCV ; de Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et vice-Premier ministre du Laos ; de Phouvong Oukhamsen, membre du Comité central du PPRL et directeur de l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos.

S’exprimant à l’événement, le Professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang, a souligné la signification stratégique de ce projet, non seulement pour la coopération en matière d'éducation et de formation entre les deux Partis et les deux États, mais aussi comme un symbole vibrant de l'amitié grandiose et de la solidarité spéciale Vietnam-Laos.

Il a précisé que les travaux sont prévus pour se dérouler dans de bonnes conditions, avec l’objectif d’achever la première phase en 2028.

Du côté lao, Phouvong Oukhamsen a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour son soutien constant. Il a rappelé que le projet représente un signe clair de la coopération entre les deux pays et a demandé aux parties concernées de suivre strictement le calendrier. Il a affirmé que l’académie deviendrait un centre de formation pour la région Sud.

Le projet représente un investissement total de plus de 750 milliards de dôngs vietnamiens (près de 28,55 millions de dollars), dont plus de 737 milliards proviennent d'une aide non remboursable du gouvernement vietnamien. Le chantier sera réalisé en deux phases, la première (2026-2030) incluant les bureaux, les amphithéâtres et les logements.

