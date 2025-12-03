Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général et président lao

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu mercredi 3 décembre à Vientiane une entrevue avec le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, dans le cadre de sa visite de travail au Laos pour coprésider la 48 e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Premier ministre Pham Minh Chinh pour sa coprésidence de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, immédiatement après la visite d’État au Laos du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et la réunion de haut niveau entre les deux partis, contribuant ainsi de manière significative au succès de l’événement.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour leur soutien indéfectible et significatif au Laos tout au long de sa lutte passée pour la libération nationale et dans l’œuvre d’édification et de développement national actuel.

Il a dit sa joie de rencontrer à nouveau le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, un camarade et ami proche du Parti et de l’État vietnamiens. Il a remercié la partie lao pour son accueil chaleureux, respectueux et attentionné, et a félicité le Laos pour la réussite des célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale, qui ont marqué les esprits par leur solennité, leur ampleur et leur portée historique.

Excellente relation

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Laos pour ses remarquables et nombreux accomplissements au cours de cinquante années d’édification et de développement national, ainsi que de quarante années de rénovation. Il a salué le rayonnement international croissant du Laos, notamment suite à sa prise de fonction réussie à la présidence de l’ASEAN en 2024.

Il s’est dit convaincu que, sous la direction éclairée du PPRL, dirigé par son secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, et grâce à la gouvernance efficace du gouvernement lao, le Laos mettra en œuvre avec succès la résolution du 11e Congrès national du PPRL et le 9e Plan quinquennal de développement socio-économique, en vue de l’organisation réussie du 12e Congrès national du PPRL et de la poursuite de la construction d’un Laos pacifique, indépendant, autonome et prospère.

Il a souligné que les excellentes relations entre les deux nations n’ont cessé de s’approfondir et d’atteindre de nouveaux sommets, la cohésion stratégique étant une nécessité objective et une priorité stratégique dans les relations bilatérales. Il a noté que le prestige, la position, la défense et la sécurité nationales, ainsi que l’ordre social du Laos ont été assurés et renforcés.

Réaffirmant que le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité à sa relation spéciale avec le Laos, il a souligné le soutien indéfectible du Vietnam à la défense, à la construction et au développement du Laos. Il a salué l’engagement et la contribution significative de plusieurs générations de dirigeants lao, notamment le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, qui ont permis de forger une grande amitié, une solidarité spéciale et une coopération globale entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la volonté du Vietnam de continuer de consolider et d’approfondir cette confiance politique privilégiée, qu’il considère comme le pilier et le moteur de la coopération dans tous les domaines.

À cette occasion, il a partagé avec le dirigeant lao les principaux résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos et de la Conférence sur la coopération en matière d’investissement Vietnam-Laos 2025, en insistant sur la mise en œuvre des visites de haut niveau, des accords et des tâches prioritaires des cinq dernières années.

Il a déclaré que, conformément aux orientations définies lors de la réunion de haut niveau entre les deux Partis, les deux gouvernements les traduiraient activement en un plan d’action concret et prendraient d’urgence des mesures pour promouvoir fortement la coopération, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Ces mesures seront mises en œuvre méthodiquement, selon une feuille de route réaliste, dans le but de construire deux économies indépendantes et autonomes, étroitement liées et intégrées à l’échelle internationale, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que les deux parties continueraient de renforcer les fondements de leur grande amitié, de leur coopération globale et de leur solidarité spéciale dans le nouveau contexte et face aux nouvelles exigences, tout en y intégrant la notion de "cohésion stratégique" dans tous les domaines, en particulier en faisant de l’économie le moteur et du peuple le fondement.

Il a déclaré que les deux pays devraient également coopérer en matière de création de centres de données, de formation des ressources humaines et de développement des établissements d’enseignement et de formation professionnelle vietnamiens au Laos. Il a proposé que le Laos continue de créer un environnement favorable aux investissements et aux activités des entreprises vietnamiennes dans le pays.

Les deux parties se sont félicitées des résultats remarquables et concrets obtenus dans le cadre de leur coopération entre 2021 et 2025, et plus particulièrement en 2025, grâce à la coopération entre les deux partis, les deux États et les deux peuples. Les relations politiques ont continué de se renforcer ; la coopération économique a enregistré de nouveaux progrès ; et la coopération entre les collectivités locales, les ministères et les différents secteurs s’est considérablement approfondie, jetant ainsi les bases d’une coopération accrue pour la période à venir.

Les mécanismes de coordination ont été maintenus efficacement ; de nombreux programmes et projets clés ont été activement mis en œuvre ; et les problèmes de longue date ont été progressivement résolus, entraînant des améliorations notables dans les domaines politique, des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité nationales, de l’économie, de la culture et de l’éducation, ainsi que des échanges entre les populations. Les deux parties se sont également engagées à coopérer en matière de transformation numérique et de lutte contre la cybercriminalité.

Les deux dirigeants ont souligné que les résultats positifs obtenus au cours de cette période constitueront un socle important pour renforcer la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos dans cette nouvelle phase de développement.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a salué les résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, coprésidée par les deux Premiers ministres, affirmant que la réunion avait été fructueuse, constructive et efficace, avec des mesures concrètes et un calendrier précis.

Il a reconnu les efforts déployés par les ministères, les secteurs et les collectivités locales des deux pays, notamment pour la résolution des projets en suspens et la promotion de la coopération dans des domaines clés, ce qui a permis des progrès tangibles dans la mise en œuvre des accords de haut niveau.

Approuvant les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, le dirigeant lao s’est dit convaincu que les résultats de cette réunion donneraient un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les prochains mois. Il a affirmé que les importants progrès réalisés par les deux parties non seulement renforcent l’efficacité de la coopération globale Vietnam - Laos, mais confirment également la pertinence de la politique visant à enrichir, consolider et approfondir les relations bilatérales dans le sens d’une "cohésion stratégique", comme convenu par les hauts dirigeants des deux Partis.

VNA/CVN