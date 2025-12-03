Vietnam - Biélorussie : coopération en matière de sécurité

Le ministre vietnamien de la Police, le général Luong Tam Quang, s'est entretenu le 3 décembre à Hanoï avec le secrétaire d'État du Conseil de sécurité de la Biélorussie, Volfovich Aleksandr Grigorievich. Ils ont également signé un protocole d'accord portant création d'un groupe de travail conjoint visant à élargir et à renforcer la coopération en matière de sécurité.

Luong Tam Quang a souligné que les relations bilatérales se sont fortement développées depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en mai 2025. La coopération s'est étendue à la diplomatie, la sécurité et la défense, les sciences et technologies, l'économie, l'éducation, les transports, la culture et les échanges entre les populations.

Dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi, le ministre a noté que les deux parties ont maintenu des échanges réguliers de délégations, mis en œuvre efficacement les accords signés et partagé des informations relatives aux questions politiques, économiques et sécuritaires. Le Vietnam et la Biélorussie ont également coordonné leurs efforts pour vérifier l'identité des personnes, appréhender les criminels et obtenir leur extradition.

Luong Tam Quang s'est félicité des résultats positifs de la première consultation sur la sécurité, tenue le 2 décembre et coprésidée par le vice-ministre Le Quôc Hung et le vice-secrétaire d'État Neverovsky Alexander Viktorovich. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les tendances mondiales et régionales en matière de sécurité, discuté de la sécurité de l'information et de la cybersécurité, et se sont entendues sur plusieurs orientations pour la coopération future.

Compte tenu de l'évolution rapide du contexte sécuritaire mondial et de la multiplication des défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, le ministre a proposé que les deux parties poursuivent la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam-Biélorussie et de la feuille de route de coopération 2026-2028. Il a appelé à un renforcement de la collaboration dans le développement du secteur de la sécurité, à l'approfondissement des mécanismes de dialogue sur la sécurité et à un intensification des échanges entre les services de sécurité et de police.

Il a également suggéré de renforcer la coopération directe par le biais de visites régulières de délégations, de vérifications conjointes des affaires impliquant des citoyens des deux pays et d'un soutien mutuel au sein des instances multilatérales. Parmi les domaines prioritaires figurent la mise en œuvre du protocole récemment signé, ainsi que l'exploration de pistes de coopération dans des domaines de sécurité non traditionnels tels que la prévention de la cybercriminalité et la lutte contre le changement climatique.

Le Vietnam souhaite également renforcer sa coopération en matière de formation et de développement des capacités dans les domaines de la cybersécurité, de la prévention et de la lutte contre les incendies, ainsi que des opérations de sauvetage, et envisage d'éventuels transferts d'équipements techniques spécialisés.

Le secrétaire d'État Volfovich Aleksandr Grigorievich a réaffirmé que la coopération en matière de sécurité demeure un pilier essentiel du partenariat stratégique entre la Biélorussie et le Vietnam. Il s'est dit convaincu que le protocole récemment signé ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, la sécurité de l'information et la cybersécurité, ainsi que la formation professionnelle.

