L'Agence Vietnamienne d’Information inaugure une expo de photos sur les liens Vietnam - Laos à

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a inauguré le 3 décembre à Vientiane, dans le cadre de la 48 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, une exposition de photos consacrée à la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la connectivité stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

L'exposition présente une trentaine de clichés exceptionnels, sélectionnés parmi les vastes archives de la VNA et pris par ses photojournalistes et correspondants résidents à Vientiane. Ces images illustrent avec force les liens profonds et indéfectibles qui unissent les deux partis, les deux États et les deux peuples.

Avant le début de la réunion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont visité l'exposition, qui présentait des photos saisissantes et récentes retraçant la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti, To Lam, de son épouse et d'une délégation de haut niveau du Parti et de l'État. La collection documentait également les célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et la réunion annuelle de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti révolutionnaire populaire lao, qui s'est tenue les 1er et 2 décembre.

Des dizaines d'images mettaient en lumière les visites officielles, les activités clés et les événements marquants, témoignant du renforcement continu du partenariat global Vietnam-Laos par les dirigeants des deux pays. On y voyait notamment des clichés de hauts responsables du Parti, de l'État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale lors de grands projets, d'initiatives économiques et d'événements de promotion des investissements.

Un moment fort de l'exposition était la présentation de soldats de l'Armée populaire lao défilant lors du défilé du 2 septembre, marquant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam, symbole de la solidarité militaire indéfectible. L'exposition a également mis en lumière l'ouverture récente du quai n° 3 au port international Laos - Vietnam dans la zone économique de Vung Ang, province de Hà Tinh, un symbole phare de l'expansion de la collaboration économique et de la connectivité stratégique des infrastructures entre les deux nations.

VNA/CVN