Assemblée nationale

La technologie au service de l'audit des investissements publics et de l'environnement

Poursuivant le programme de sa 10 e session de la XV e législature, l'Assemblée nationale (AN) a tenu le 3 décembre une séance consacrée à l'évaluation des résultats de la mise en œuvre des résolutions des XIV e et XV e législatures de l'AN en matière de supervision thématique et de questions-réponses.

>> Évaluer la mise en œuvre des résolutions de supervision et d'interpellation

>> Rapport gouvernemental sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale

À cette occasion, l'Auditeur général de l'État, Ngo Van Tuan, a présenté un rapport soulignant que l'Audit d'État a intensifié la réforme administrative, l'innovation des mesures et méthodes, notamment par l'application massive des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des mégadonnées dans ses activités de l'audit.

Photo : VNA/CVN

L'Audit d'État a strictement mis en œuvre la publication des résultats d'audit ainsi que la liste des organisations et individus retardataires dans l'application des recommandations de l’audit, tout en collaborant étroitement avec l'Inspection gouvernementale, les ministères, secteurs et localités pour éviter les chevauchements et fournir des rapports opportuns aux organes de supervision compétents.

Ngo Van Tuan a affirmé que l'Audit d'État s'est concentré sur des sujets d'actualité brûlants et des domaines à haut risque de corruption et de gaspillage, tels que la planification urbaine, la gestion foncière, l'octroi de permis de construction et l'utilisation des recettes tirées des terres. L'Audit d'État a émis de nombreuses directives exigeant que chaque audit identifie clairement les comportements fautifs, leurs causes et les responsabilités individuelles ou collectives, tout en proposant des mesures correctives.

Il a également insisté sur le contrôle rigoureux de l'éthique professionnelle et de la conduite des auditeurs pour prévenir la corruption au sein même du secteur, garantissant un contrôle qualité sur la totalité des audits et plaçant la qualité et la déontologie au cœur de son action.

Concernant les orientations futures, l'Audit d'État s'engage à poursuivre l'innovation de ses méthodes grâce à la transformation numérique et à cibler les domaines brûlants d'intérêt public pour améliorer l'efficacité de la gestion des finances et des biens publics.

Lors de la séance de travail, de nombreux députés ont salué les efforts de l'Audit d'État pour renforcer la discipline budgétaire, tout en suggérant des mesures visant à perfectionner les lois, à renforcer la coordination entre les organes compétents.

VNA/CVN