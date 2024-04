Ninh Thuân exploite au maximum ses potentiels pour un développement rapide et durable

La province de Ninh Thuân (Centre) doit maximiser son potentiel unique et ses avantages compétitifs pour se développer de manière globale, rapide et durable, a adressé le Premier ministre Pham Minh Chinh aux autorités locales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la conférence annonçant l schéma directeur d'aménagement de Ninh Thuân pour la période 2021-2030 avec vision à l'horizon 2050, tenue dimanche 28 avril dans la ville de Phan Rang-Thap Chàm, province de Ninh Thuân (Centre).

De nombreux dirigeants centraux et locaux ainsi que des représentants de missions diplomatiques, d'organisations internationales, d'associations, d'entreprises et d'investisseurs nationaux et étrangers, y ont participé.

Le schéma directeur d'aménagement de Ninh Thuân pour la période 2021-2030 avec vision à l'horizon 2050, approuvé par le Premier ministre dans sa décision No1762 du 31 décembre 2023, a précisé les points de vue et les orientations de développement, basés sur la vision stratégique "Ninh Thuân - terre de convergence des valeurs différentes".

Cinq piliers de développement

Photo : VNA/CVN

Le schéma directeur planifie également l'aménagement des espaces de développement et alloue des ressources aux activités socio-économiques, à la défense nationale, à la sécurité et à la protection de l'environnement ainsi qu’à l’élaboration de percées stratégiques pour l'essor de Ninh Thuân.

Selon ce plan, Ninh Thuân attirera des ressources diverses pour les cinq piliers principaux de développement, hautement compétitifs : énergies renouvelables ; tourisme de haute qualité avec des produits caractéristiques ; industries manufacturière et agroalimentaire ; agriculture de haute technologie ; et commerce immobilier.

L'objectif de ce schéma directeur est de faire de Ninh Thuân une localité qui se développe de manière globale, rapide et durable en 2025. Elle aura une économie diversifiée et prospère ainsi qu’une vie matérielle et spirituelle de la population améliorée.

Lors de la conférence, les autorités provinciales ont également présenté aux investisseurs nationaux et étrangers l'image d’une terre amicale aux habitants hospitaliers et aux riches potentiel et avantages, ainsi que les politiques préférentielles et les orientations de développement. Celles-ci visent à attirer les fonds d'investissements et à mobiliser les ressources pour réaliser son schéma directeur. À cette occasion, Ninh Thuân a également dévoilé la liste de 55 projets clés dans cinq piliers de développement en attente de fonds d'investissement.

Le président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a déclaré que Ninh Thuân s'engageait à créer toutes les conditions favorables et à accompagner les entreprises afin qu'elles puissent se sentir en sécurité pour y investir.

Lors de la conférence, les autorités de Ninh Thuân ont également donné le feu vert, remis des certificats et signé des accords de coopération (MOU) pour 14 grands projets des investisseurs avec un capital total de plus de 120.000 milliards de dôngs.

Pour le développement rapide et durable

Présent à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce schéma directeur de chaque province et ville jouait un rôle très important pour diriger et orienter l'exploitation et l'utilisation efficace des ressources, de la terre, de l'eau, de la mer et de l'espace souterrain... Il aide à créer de grandes opportunités à long terme pour le développement socio-économique et constitue un moteur important, ouvrant un nouvelle porte au développement rapide et durable du pays en général et de la localité en particulier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que depuis le début du mandat du XIIIe Congrès national du Parti jusqu'à aujourd'hui, l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement a été réalisée à tous les niveaux et dans toutes les branches et localités avec une grande concentration sur l'investissement et une mise en œuvre décisive. Au total, 110 des 111 schémas directeurs ont été approuvés.

Concernant la province de Ninh Thuân, le chef du gouvernement a souligné que la localité possédait de nombreux potentiels et avantages pour un développement global, rapide et durable. C'est une localité côtière du Centre méridional, située à l'intersection de trois régions : Sud oriental, Centre méridional et Hauts plateaux du Centre. Elle possède un système de transport synchrone et un énorme potentiel de développement touristique (Parc national de Nui Chua, anciennes œuvres architecturales Champa, plages belles et célèbres de Ninh Chu, Ca Na, Vinh Hy, Binh Tiên, Mui Dinh et Nam Cuong...).

Ninh Thuân présente des avantages en matière de développement de l'agriculture, de foresterie et de pêche : un littoral de 105 km de long, l'une des quatre principales zones de pêche du pays, du sable blanc et un soleil éclatant (grand potentiel pour le développement des énergies renouvelables) ainsi que des conditions favorables au développement industriel. L’histoire de Ninh Thuân en particulier, et riche et sa culture de longue date réunit 32 groupes ethniques aux traditions riches et diverses.

Le Premier ministre a félicité le Comité du Parti, les autorités, la population et les entreprises de la province pour leurs efforts et les résultats importants obtenus ces derniers temps en matière de développement socio-économique. Ninh Thuân a effectivement connu un taux de croissance moyenne de 8,6%/an sur la période 2010-2023, ce qui est supérieure à la moyenne nationale. Rien qu'en 2023, la croissance du PIRB (Produit intérieur régional brut) de Ninh Thuân a atteint 9,4%, la classant 9e/63 provinces et villes du pays et en 2e position sur 14 provinces et villes de la partie nord du Centre et des régions côtières du Centre.

Le montant du PIRB de Ninh Thuân en 2023 a atteint plus de 52.700 milliards de dôngs, soit une augmentation de 5,9 fois par rapport à 2010. La structure économique évolue également vers l’industrialisation et la modernisation, et les domaines culturel et social ont fait de grands progrès. La vie matérielle et spirituelle de la population s'améliore constamment.

Le chef du gouvernement a également souligné certains défis de Ninh Thuân tels que des conditions naturelles difficiles, un climat sec, un point de départ de développement assez bas, des ressources d'investissement limitées, un développement économique qui n’était pas à la mesure du potentiel et des avantages de la localité, une production industrielle qui n’a pas créé de percées importantes, un manque de synchronisation des infrastructures ainsi que de connexion et de connectivité, une qualité des ressources humaines ne répondant pas aux exigences du développement socio-économique…

Selon lui, d'une province pauvre, Ninh Thuân s'est développée et se développe fortement grâce aux efforts des autorités et des habitants. Cela démontre la capacité de transformer une difficulté en un avantage, et de rendre possible l’impossible, pour un développement rapide et durable.

Économie maritime et urbaine, moteurs du développement

Le Premier ministre a déclaré que le schéma directeur d'aménagement de la province de Ninh Thuân pour la période 2021-2030 et la vision jusqu'en 2050 avait été préparé de manière minutieuse, méthodique et scientifique. Ainsi, il réorganise l'espace de développement de Ninh Thuân en lien étroit avec d’autres localités du Centre méridional selon quatre territoires, trois régions motrices, trois corridors de développement et cinq groupes d’industries importants, impliquant notamment de faire usage de l'économie maritime et de l'économie urbaine comme moteur de développement.

Pour créer des avancées importantes dans les cinq piliers de développement précités, le Premier ministre a demandé à Ninh Thuân de se concentrer sur la mobilisation et l'utilisation efficace de toutes les ressources légales pour promouvoir les moteurs de croissance traditionnels, créer des percées dans de nouveaux moteurs de croissance et accroître les investissements tout en développant les facteurs humains.

Dans le même temps, la province de Ninh Thuân doit renforcer les connexions régionales, nationales et internationales grâce au système de transport, au système de production, à la chaîne d'approvisionnement et à la connexion au marché. Elle doit promouvoir le développement d’un système d’infrastructure stratégique synchrone et complet et développer l'industrie au service de la transformation, de la fabrication et de la production - chaînes d'approvisionnement, en exploitant au maximum les différences potentielles, les opportunités exceptionnelles et les avantages compétitifs. Ninh Thuân est appelée à accélérer l’application de la science, de la technologie et de l’innovation et créer des emplois et des moyens de subsistance pour les habitants locaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de Ninh Thuân de mettre en œuvre de manière urgente et efficace ce schéma directeur en garantissant sa conformité et sa synchronisation, conformément au plan directeur national, à la planification régionale et à la planification sectorielle. Ninh Thuân doit innover dans la pensée et la vision du développement, et maximiser les ressources internes ainsi que promouvoir les traditions historiques et culturelles. Il faut promouvoir la coopération public-privé, en faisant de l'investissement public un moteur pour attirer l’investissement. Elle doit renforcer l'investissement dans les infrastructures stratégiques, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures urbaines et sociales, ainsi que dans la réponse au changement climatique.

Le Premier ministre a demandé à la province de promouvoir efficacement le développement de l’économie maritime, de l’économie urbaine, de l’économie touristique et de l’économie patrimoniale dans une direction verte, numérique et circulaire ; de renforcer les liens de coopération et de développement économique avec les localités de la région ; d’investir dans l’éducation et la formation, développer des ressources humaines de haute qualité et des ressources humaines numériques ; d’innover l’enseignement professionnel, etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à Ninh Thuân de renforcer sa capacité à s'adapter au changement climatique, à gérer les ressources et à protéger l'environnement mais également d’identifier les tâches clés et urgentes et d’allouer suffisamment de ressources pour mettre en œuvre des projets d'irrigation, des systèmes de barrages de prévention de la salinité, des remblais anti-glissements de terrain... Il faut aussi promouvoir la réforme des procédures administratives et améliorer l’environnement des investissements pour les entreprises et continuer à améliorer encore les index PAPI, PCI... Ninh Thuân doit bien préparer les projets et les domaines appelant à des investissements pour accueillir ses investisseurs, notamment les grands investisseurs potentiels.

"Ninh Thuân doit diffuser largement le plan directeur sous de nombreuses formes différentes afin que les habitants, les entreprises et les investisseurs puissent bien comprendre et soutenir une mise en service efficace", a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre a également demandé aux provinces et villes, aux ministères et aux branches centrales de coordonner et de soutenir la province de Ninh Thuân pour mettre en œuvre efficacement les résolutions du gouvernement central, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier la Résolution No26 du Politburo et la planification de Ninh Thuân. Ils doivent s'unir, se mettre d'accord, se soutenir mutuellement et résoudre conjointement les problèmes interprovinciaux et municipaux, y compris la recherche et la création de fonds et de mécanismes pour soutenir les projets urbains interprovinciaux et régionaux.

Aux entreprises et aux investisseurs, le chef du gouvernement demande de promouvoir leur mission dans l'esprit des trois groupes de mots suivants : "Écouter ensemble, comprendre ensemble", “Partager ensemble la vision et l'action", "Travailler ensemble, gagner ensemble, profiter ensemble et développer ensemble". Toutes les parties doivent élaborer une stratégie commerciale durable à long terme, mettre en œuvre correctement les engagements d'investissement et les accords de coopération.

Ils doivent également être pionnier en matière d'innovation, de transformation verte, de transformation numérique, de transfert de technologie ainsi qu’en matière de gestion intelligente et moderne. Ils doivent renforcer la formation de ressources humaines de haute qualité en contribuant activement à des idées pour réformer les procédures administratives et améliorer l'environnement des investissements. Ils doivent également respecter la loi, mettre en œuvre une culture éthique des affaires, sans oublier la responsabilité sociale et des garanties pour la vie des travailleurs et la sécurité sociale.

"Si le monde des affaires, les investisseurs et tous les ministères, branches et dirigeants à tous les niveaux de la province de Ninh Thuân disent quelque chose, ils doivent le faire, s'ils s'engagent, ils doivent le faire, s'ils le font, il doit y avoir de vrais résultats pour créer un nouvel élan et une nouvelle motivation pour le développement", a rappelé le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh souhaite et croit en la promotion des traditions et des réalisations de ces dernières années. Avec le soutien et les efforts des ministères et branches centraux, des investisseurs, des entreprises et des habitants locaux, Ninh Thuân se développera conformément à la vision, à la pensée et à l'innovation du plan directeur, devenant une localité au développement dynamique, rapide et durable, créant de la motivation, de l'inspiration et des contributions de plus en plus pratiques et efficaces, servant la cause du développement d’un pays plus riche et prospère.

Lors de la conférence, en réponse à l'appel du Premier ministre, 23 unités et entreprises ont remis à la province de Ninh Thuân plus de 7 milliards de dôngs pour la soutenir dans le programme d'éliminer les maisons délabrées d’ici 2025.

Texte et photos : Tân Dat - VNA/CVN