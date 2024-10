Gaz naturel liquéfié : les investisseurs étrangers visent les infrastructures

"Comme nous venons de recevoir la licence d'importation, nous essayons d'accélérer le processus de mise en service et visons à l'achever dans les trois prochains mois. Nous essaierons de finaliser la mise en service de l'expédition en octobre pour une livraison de fin octobre à mi-novembre", a déclaré Karthik Sathyamoorthy, Pdg d'AG&P LNG.

Il s'agit d'une nouvelle étape après qu'AG&P LNG (filiale du groupe Nebula Energy) a annoncé avoir acheté 49% des actions du terminal GNL de Cái Mép dans la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud), investi par la sarl Hai Linh en mars 2024.

En juin 2024, Excelerate Energy (États-Unis) a signé un protocole d'accord avec la société par actions ITECO pour développer un nouvel entrepôt d'importation de GNL à Hai Phong. Ramon Wangdi, vice-président d'Excelerate Energy en Asie-Pacifique, a fait savoir qu'qu'en tant qu'économie à la croissance la plus rapide d'Asie, le Vietnam reste un marché émergent attrayant pour les investisseurs étrangers.

Opportunités d'investissement dans les infrastructures connexes

En tant qu'entreprise active à l'échelle mondiale, Excelerate Energy explore des opportunités d'investissement dans les infrastructures connexes au Vietnam et en Asie-Pacifique pour soutenir cette tendance. "Le Vietnam a un plan ambitieux visant à étendre son initiative d'électricité basée sur le GNL de presque zéro à plus de 20 GW d'ici 2045. Cette ambition aidera le Vietnam à devenir un pays important dans le secteur industriel du GNL à l'échelle mondiale", a affirmé M. Wangdi.

Le terminal Son My GNL, investi par une coentreprise entre le groupe AES et PetroVietnam Gas (PV Gas), a également été approuvé par le Comité populaire de la province de Binh Thuân (Centre) en juillet 2023. Le projet devrait entrer en service en 2027.

Adam Sitkoff, PDG de la Chambre de commerce américaine (AmCham) à Hanoï, a déclaré que les entreprises américaines étaient les principales entreprises mondiales dans le secteur de l'énergie et qu'elles étaient très enthousiasmées par les opportunités au Vietnam, en particulier dans le domaine des infrastructures de GNL.

"Les investisseurs étrangers expérimentés sont très intéressés par le marché vietnamien du GNL. Des sociétés internationales de renom comme ExxonMobil, Siemens Energy, General Electric et Millennium Energy sont impatientes de réaliser des projets dans ce domaine. Avec une vaste expérience dans le développement du GNL et une forte capacité financière, les investisseurs étrangers disposent de nombreux avantages pour contribuer aux centrales électriques nationales", a déclaré Mme Anh Nguyên, directrice du Département de recherche et de conseil en marché de FiinGroup.

Sitkoff de l'AmCham a proposé de simplifier et d'accélérer le processus d'approbation des projets de GNL et des infrastructures de GNL. Il a estimé que le Vietnam devait simplifier les procédures administratives et garantir des réglementations claires et cohérentes pour aider les investisseurs à mettre en œuvre facilement des projets, conformément à la loi.

