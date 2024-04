Ninh Thuân profite d’une avancée majeure dans le développement de l’énergie verte

L'événement a attiré plus de 200 délégués, scientifiques et experts dans le domaine de l'énergie ainsi que des hommes d'affaires vietnamiens et étrangers pour discuter du potentiel de développement de l'industrie de l'hydrogène du pays dans un avenir proche.

Parmi ces participants, on peut citer le groupe chinois Envision, l'une des principales sociétés mondiales dans le domaine d'énergies renouvelables avec une expérience pratique des projets hydrogènes en cours d'exploitation, ou encore le groupe japonais IHI, société mondiale spécialiste de l'ingénierie, de la construction et de la production dans de nombreux domaines technologiques clés.

Grand potentiel

S'exprimant lors du colloque, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province de Ninh Thuân, Pham Van Hâu, a déclaré que Ninh Thuân était l'une des localités présentant des avantages potentiels dans le développement et la production d'énergies renouvelables comme les énergies éolienne et solaire, l'hydroélectricité, l'énergie au gaz...

Selon les plans de Ninh Thuân dans ce domaine, le potentiel de développement de l'énergie éolienne terrestre d'ici 2030 est de plus de 1.429 MW, l’énergie éolienne côtière est d’environ 4.380 MW, l'énergie éolienne offshore, de 21.000 MW, l’énergie solaire, d’environ 8.448 MW, l'énergie au gaz GNL, de 6.000 MW, et l'hydroélectricité, de 7.000 MW...

En outre, il existe d'autres sources d'énergie inexploitées telles que les marées, l'énergie de la biomasse, les vagues océaniques, les courants océaniques…

Le Premier ministre a approuvé le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 et la stratégie de développement de l'énergie hydrogène du Vietnam jusqu'en 2030 et la vision jusqu'en 2050. En outre, le gouvernement a publié une série de politiques liées à la croissance verte.

La Résolution du XIVe Congrès provincial du Parti de Ninh Thuân (mandat 2020-2025) fixe l'objectif pour Ninh Thuân de devenir l'un des centres d'énergies renouvelables et d'énergies propres d’ici 2025. C'est pourquoi Ninh Thuân souhaite coopérer avec des partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir la croissance verte.

Actuellement, le développement de la production d’hydrogène se concentre sur des technologies garantissant des émissions de carbone nulles ou faibles. L’hydrogène issu de ce processus est considéré comme l’hydrogène propre qui est considéré comme une technologie révolutionnaire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés à l’horizon 2050.

Ninh Thuân est considérée comme l'une des provinces à fort potentiel pour le développement des énergies éolienne et solaire qui n'émettent pas de carbones et sont favorables pour la production d'hydrogène vert. Cependant, le développement de la production d’hydrogène propre nécessite du temps et des capitaux importants.

Un futur centre énergétique

"Grâce à d'abondantes sources d'énergies renouvelables, Ninh Thuân sera une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers qui souhaitent explorer les opportunités dans la production d'hydrogène. Ainsi Ninh Thuân est considérée par le gouvernement comme le Centre interrégional d'industrie et de services des énergies renouvelables du Centre méridional et du Sud", a déclaré Pham Van Hâu.

Les experts se sont concentrés sur l’échange et l’analyse de documents, d'arguments scientifiques et de normes internationales pour la mise en œuvre des projets d'hydrogène vert, des parcs industriels sans émissions, de solutions techniques et financières pour l'immobilier industriel, la production d'hydrogène vert à partir d'hydroélectricité par pompage à petite échelle et de l'énergie solaire.

À partir de ces échanges, les technologies et les équipements de production d'hydrogène vert pourront être choisies.

Dans le même temps, il est prévu de rassembler le soutien international, les sources de crédit pour le climat vert, les obligations vertes et un certain nombre de solutions de recherche pour les projets de production d'hydrogène dans la province. Ainsi, la valeur et le rôle des énergies propres dans la structure de production industrielle de Ninh Thuân grandit, contribuant à son développement rapide et durable dans le contexte de l'intégration mondiale à l'ère de la révolution industrielle 4.0.

Dans le cadre du colloque, Dang Hai Anh, responsable du groupe de transport et de traitement du pétrole et du gaz relevant du Département du pétrole et du charbon du ministère de l'Industrie et du Commerce, a précisé quelques contenus de la Stratégie de développement de l'énergie hydrogène du Vietnam jusqu'en 2030 et la vision jusqu'en 2050.

"Cette stratégie a pour but de développer l'écosystème énergétique de l'hydrogène (H2), doit se baser sur les énergies renouvelables, y compris la production, le stockage, le transport, la distribution, l'usage dans le pays et l'exportation avec des infrastructures synchrones et modernes pour contribuer à assurer la sécurité énergétique en mettant en œuvre les objectifs nationaux en matière de changement climatique, la croissance verte et l'émission nette zéro d’ici 2050 selon la feuille de route et les engagements du Vietnam en matière de transformation des énergies durables", a-t-il détaillé.

Pour sa part, le directeur des solutions de parc industriel net-zero d’Envision, Eric HU, a estimé que Ninh Thuân bénéficiait d'une position stratégique en tant qu'intersection reliant trois régions économiques (Sud oriental, Centre méridional et les hauts plateaux du Centre). La province dispose également d'un fonds foncier abondant, d'accès routier favorable et de sources d'énergie éolienne et solaire abondantes. Eric HU a reconnu qu'avec des avantages exceptionnels en termes de ressources naturelles et une position favorable, Ninh Thuân a un fort potentiel pour développer des clusters industriels net-zéro.

Le représentant d’Envision Group s'est engagé à aider la province à lancer la planification d'un écosystème industriel net zéro afin de déployer le premier parc industriel net zéro et de devenir le centre d'énergie verte du Vietnam.

Avec cette stratégie, le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres services doivent accompagner et compléter également les politiques pour créer un couloir juridique approprié qui facilite l'accès et la poursuite de l'objectif de développement des entreprises nationales et étrangères dans l’industrie de l'hydrogène en termes de mécanisme, de capital, de science et technologie et de ressources humaines.

Lors de ce colloque, le directeur général Trung Nam Group, Nguyên Tâm Tiên, a présenté son intervention "Recherche et développement d'un complexe d'énergie verte et d'un parc industriel vert dans la province de Ninh Thuân".

"Trung Nam Group prévoit de développer un certain nombre de complexes d'énergie verte pour produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniaque vert au Vietnam pour la distribution nationale et l'exportation. Les énergies éolienne et solaire en sont les principales sources de production. Le méthane, le méthanol et carburant verts sont envisagés pour l'avenir en fonction de la progression de la demande. Nous pouvons produire 250.000 tonnes/an d'hydrogène vert d'ici 2030 et 2,5 millions de tonnes/an d'hydrogène vert d'ici 2050", a-t-il révélé.

Saisissant la demande en hydrogène et le potentiel en énergie renouvelable de la province de Ninh Thuân, Nguyên Tâm Tiên a ajouté que Trung Nam Group y recherchait et développait un modèle de complexe d'énergie verte, d'une superficie d'environ 4.240 ha, comprenant trois composants, dont une usine d'hydrogène vert à Cà Na, un complexe d'énergie renouvelable d'alimentation électrique et un complexe portuaire d’exportation de liquides. La phase 1 devrait s’achever en 2030 et l’ensemble du projet en 2046. Dans le même temps, Trung Nam Group met en œuvre la construction d'un parc industriel vert à Cà Na dans le district de Thuân Nam, d'une superficie de plus de 820 ha.

S'exprimant à la clôture du colloque, le vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, Trinh Minh Hoàng, a affirmé : "La province de Ninh Thuân transformera les défis et les difficultés en opportunités et avantages. Tous ses services et secteurs travaillent ensemble pour résoudre les difficultés accompagner les entreprises afin de faire de Ninh Thuân un centre énergétique du pays".

Les participants ont assisté à la signature des accords de coopération entre Trung Nam Group et ses partenaires, y compris les groupes Envision (Chine) et Siemens Energy (Allemagne). Cela permet d’ouvrir des opportunités de coopération commerciale avec les ressources disponibles, en promouvant les opportunités de coopération au développement pour l’avenir.

Textes et photos : Tân Dat/CVN

Infographie : My Anh-Cva/CVN