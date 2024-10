Conférence de promotion des investissements de Bên Tre

Le 3 octobre, dans la ville de Bên Tre (delta du Mékong), le Comité populaire provincial de Bên Tre a organisé une conférence de promotion des investissements pour l'année 2024, sous le thème "Bên Tre - Vision vers l'est et potentiels de développement durable". L'événement a attiré environ 600 participants, tant nationaux qu'étrangers.

>> Bên Tre prépare les conditions pour l'exportation de noix de coco fraîches

>> Lancement des travaux d'une route côtière reliant Bên Tre à Tiên Giang et Trà Vinh

>> Bên Tre : focus sur le développement des énergies renouvelables

Photo: Công Tri/VNA/CVN

Parmi les participants figuraient le membre du Politburo et vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, ainsi que de nombreux représentants des ministères centraux, des localités voisines, des agences diplomatiques et des organisations internationales au Vietnam, incluant les dirigeants de Bên Tre à travers les différentes périodes.

Priorité au développement à l'est

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire provincial, Trân Ngoc Tam, a indiqué que cette conférence avait pour objectif de présenter les atouts, les avantages et les orientations de développement dans le cadre de la Planification de la province de Bên Tre pour la période 2021 - 2030, avec une vision jusqu'en 2050. Avec l'aspiration de développer "basé sur les ressources internes comme fondation à long terme, tout en valorisant les ressources externes", Bên Tre a élaboré et finalisé sa Planification provinciale du développement, approuvée par le Premier ministre dans la Décision n°1399 du 17 novembre 2023. Cette planification constitue une base essentielle pour atteindre les objectifs et cibles de développement socio-économique, en mettant l'accent sur le développement de l'est, avec une importance particulière accordée à la route côtière qui facilitera la connexion entre Hô Chi Minh-Ville, Long An, Tiên Giang, Bên Tre, Trà Vinh, Soc Trang, Bac Liêu et Cà Mau, conformément à la planification du réseau routier et à celle de la province de Bên Tre pour la période 2021 - 2030, et la vision jusqu'en 2050.

Photo: Công Tri/VNA/CVN

L'autre point culminant dans la vision stratégique de Bên Tre est la construction de la zone d'empiètement maritime, d'une superficie d'environ 50.000 hectares, visant à élargir l'espace de développement et à dynamiser l'économie marine. Cela inclut notamment les secteurs industriels, l'énergie renouvelable, l'énergie propre, l'aquaculture de haute technologie, la transformation des produits aquatiques, l'économie maritime, les services, le tourisme et la création d'une zone urbaine verte. Ces initiatives établiront des bases solides pour que Bên Tre atteigne son objectif de développement prospère et devienne une localité de vie en 2050.

Cette planification provinciale constitue également une opportunité pour les investisseurs et les entreprises d'explorer, de rechercher et de décider d'investir à Bên Tre. Avec une détermination sans faille à réaliser ses objectifs de développement, la province s'efforce d'améliorer constamment la qualité de son environnement d'investissement et de commerce, en offrant les conditions les plus favorables pour rassurer les entreprises sur leur sécurité d'investissement.

Lors de la conférence, certains représentants d'investisseurs locaux ont partagé leurs expériences concernant l'environnement d'investissement et de commerce de Bên Tre à travers des présentations lors de l'événement.

Photo: Công Tri/VNA/CVN

Selon M. Tanaka Hideki, conseiller spécial d'Ehime et ancien gouverneur adjoint de la province d'Ehime (Japon), Bên Tre et Ehime ont signé un accord de coopération en matière d'investissement en août 2022. La province d'Ehime a organisé 15 délégations pour se rendre à Bên Tre afin de mettre en œuvre des projets clés, notamment des projets de réduction des émissions de carbone et la mise en place d'une usine de couture dans la zone industrielle de Phu Thuân. En retour, Bên Tre a également envoyé deux délégations à Ehime pour promouvoir l'investissement, le commerce et l'exportation de travailleurs vers le Japon.

Pour sa part, le président de l’Association des entreprises de Bên Tre et directeur général de la société par actions Coconut Bên Tre, Trân Van Duc, a souligné que les autorités locales s'engagent activement à améliorer l'environnement d'investissement et de commerce, en s'engageant à créer les conditions les plus favorables pour les entreprises et les investisseurs.

Bonne opportunité d'attirer les investisseurs

Lors de la conférence, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné que la conférence de promotion des investissements de Bên Tre 2024 est un événement significatif, offrant une excellente occasion de présenter les potentiels et les avantages de la province. En particulier, il a mis en avant la vision stratégique et le lancement d'un nouvel espace de développement à travers des projets spécifiques inscrits dans la planification approuvée de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Cela contribuera à mobiliser d'importantes ressources en faveur d'un développement rapide et durable de la localité dans un avenir proche.

Photo: Tân Dat/CVN

Le vice-Premier ministre a ajouté qu’au cours des dernières années, grâce à la direction du Parti, au soutien du gouvernement central et à la volonté d'auto-réalisation, à la solidarité et à la créativité de la province, Bên Tre a réalisé de nombreuses avancées notables: une croissance soutenue, une diversification des secteurs économiques, l'achèvement des infrastructures de transport, ainsi qu'un programme de construction de nouveaux villages ayant abouti à des résultats positifs, améliorant considérablement la vie des habitants locaux.

Nguyên Hoà Binh a également souligné que les autorités de Bên Tre s'efforcent de maintenir un système politique amical et constructif, créant ainsi de bonnes conditions pour les entreprises et les investisseurs. Une politique favorable, une administration accueillante, des habitants dynamiques et amicaux, ainsi que des infrastructures économiques solides, combinés à des synergies dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture et l'écotourisme, sont des atouts majeurs pour faire de Bên Tre une destination attrayante pour les investisseurs.

"Bên Tre doit redoubler d’efforts, faire preuve d’une détermination accrue, adopter une conscience innovante, et réviser ses méthodes d’approche et de mise en œuvre. Les dirigeants locaux doivent respecter les directives, politiques et lois du Parti et de l'État, tout en mettant en œuvre les résolutions du gouvernement central, de l'Assemblée nationale et du Congrès du Parti provincial. Ils doivent appliquer efficacement la planification, en garantissant sa synchronisation avec le plan directeur national, la planification régionale et celle des secteurs. Il est essentiel de mobiliser au maximum les ressources et de les utiliser efficacement pour investir dans le développement socio-économique, en favorisant la coopération public-privé et en exploitant toutes les ressources de développement. Bên Tre doit également se concentrer sur l’investissement dans des infrastructures stratégiques, en particulier des projets clés interrégionaux" a-t-il conclu.

Remise de six certificats d'enregistrement d'investissement

Photo: Công Tri/VNA/CVN

Lors de la conférence, le comité populaire de la province de Bên Tre a organisé une cérémonie de signature d'accords de coopération stratégique avec plus de 20 investisseurs et a remis des décisions de politiques d'investissement, ainsi que des certificats d'enregistrement pour six projets à six investisseurs, représentant un capital total de 7.985,53 milliards de dôngs.

La province de Bên Tre a notamment accordé un permis pour le projet de développement de la nouvelle zone urbaine My Hoa, située dans la commune My Thanh An de la ville de Bên Tre, avec une superficie d'environ 48,7 hectares. Ce projet fait partie des trois initiatives de développement d'une nouvelle zone urbaine, avec un capital total d'environ 5.500 milliards de dôngs, contribuant ainsi à plusieurs critères essentiels pour faire de la ville de Bên Tre une ville de première classe d'ici 2030.

Tân Dat/CVN