Les investissements étrangers dépassent les 24,78 milliards d'USD en neuf mois

Le total des investissements étrangers enregistrés cette année, notamment les nouveaux capitaux, les ajustements et les apports de capitaux via des achats d'actions, a dépassé les 24,78 milliards d'USD au 30 septembre, en hausse de 11,6% sur un an, selon l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.

En septembre seulement, les capitaux étrangers ont atteint près de 4,26 milliards d'USD, le chiffre mensuel le plus élevé de l'année et représentant 17,2% du total sur neuf mois.

Photo : VNA/CVN

Des investissements importants ont notamment été dirigés vers des projets à grande échelle dans les semi-conducteurs, l'énergie, les composants électroniques et les produits à haute valeur ajoutée entre janvier et septembre.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques, le secteur manufacturier et de transformation étant en tête avec près de 15,64 milliards d'USD, soit 63,1% du capital total enregistré, soit une légère baisse annuelle de 0,4%. L'immobilier suit avec plus de 4,38 milliards d'USD, soit 17,7% du capital total enregistré, soit plus du double du chiffre de la même période l'année dernière. La production et la distribution d'électricité ainsi que le commerce de gros et de détail ont enregistré des investissements d'environ 1,12 milliard d'USD et 920 millions d'USD, respectivement.

Le secteur du commerce de gros et de détail, quant à lui, est en tête du nombre de nouveaux projets, représentant 35% du total.

À la fin du mois de septembre, 98 pays et territoires avaient investi au Vietnam. Singapour arrive en tête de liste avec 7,35 milliards d'USD, suivi par la Chine avec plus de 3,2 milliards d'USD. Les autres investisseurs majeurs sont la République de Corée, Hong Kong et le Japon.

En termes de nouveaux projets, la Chine arrive en tête de liste, représentant 29,3% du total. Entre-temps, la République de Corée a pris la tête des ajustements de capital (23,9%) et des achats d'actions (25,6 %).

Photo : VNA/CVN

Sur le plan géographique, les investisseurs étrangers ont investi des capitaux dans 55 villes et provinces du Vietnam au cours des neuf premiers mois. La province de Bac Ninh, dans le Nord du pays, a attiré le plus de capitaux, avec 4,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 3,47 fois par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon l'agence, le chiffre d'affaires à l'exportation sur neuf mois du secteur à capitaux étrangers, y compris le pétrole brut, a été estimé à plus de 217,4 milliards d'USD, en hausse de 14,1% sur un an, représentant 72,1% des recettes d'exportation totales du Vietnam.

Le secteur a enregistré un excédent commercial de près de 38 milliards d'USD, y compris le pétrole brut, et de plus de 36,5 milliards d'USD sans pétrole brut. Cet excédent a compensé le déficit commercial du secteur intérieur de près de 18,2 milliards d'USD, aidant le pays à atteindre un excédent global d'environ 19,8 milliards d'USD.

VNA/CVN