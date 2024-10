Le secteur de l'habillement et du textile s'attend à une vague d'IDE

Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), le Vietnam a jusqu'à présent attiré 3.500 projets d'investissement direct étranger (IDE) dans l'industrie textile et de l'habillement, d'une valeur combinée de plus de 37 milliards d'USD.