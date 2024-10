Bac Ninh : accroître les investissements dans les zones urbaines et les terrains de golf

Des zones urbaines et des terrains de golf, couvrant plusieurs centaines d'hectares, figurent cette année parmi les projets phares attirant les investissements dans la province de Bac Ninh.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infrastructures à Bac Ninh

>> Planification et programme de promotion des investissements de Bac Ninh

Photo : VNA/CVN

Selon la liste des projets d'investissement pour 2024, avec des perspectives jusqu'en 2030, Bac Ninh recense 83 projets de logements commerciaux et de zones urbaines. Parmi eux, trois projets de zones urbaines intégrant des terrains de golf sont situés dans les deux chefs-lieux de Quê Vo et Thuân Thành.

À Quê Vo, deux projets sont prévus, l'un dans la commune de Dào Viên (330 ha) et l'autre dans la commune de Han Quang (325 ha). Ils concernent des zones urbaines combinant services touristiques, centres de villégiature, activités sportives, expériences agricoles, tourisme spirituel et la construction de terrains de golf.

La zone touristique, de services et de golf de Thuân Thành s'étend sur 220 ha. Elle vise à accueillir les touristes visitant les sites historiques de la pagode Dâu, du temple Bút Tháp et du mausolée de Kinh Duong Vuong. Ce projet inclut des espaces d'exposition des produits artisanaux, des zones de restauration, des centres de villégiature, ainsi que des zones dédiées à l'écotourisme, au tourisme spirituel et au golf.

Le portefeuille de Bac Ninh comprend également de nombreux autres projets d'envergure, certains dépassant les milliers d'hectares. Par exemple, un projet situé dans la ville de Tu Son et le district de Tiên Du s'étend sur près de 1.700 ha. Un autre, la zone urbaine et le complexe médico-sportif régional de Ngôi Con Tên, couvre environ 1.070 ha. Ce dernier a pour objectif de devenir une nouvelle zone urbaine moderne, écologique et intelligente, répondant aux normes urbaines de classe I.

Cette année, la province prévoit également de solliciter des investissements pour 27 projets de logements sociaux, totalisant plus de 90 ha. Ces projets se concentrent principalement dans le district de Yên Phong (7 projets), la ville de Bac Ninh (6), le district de Tiên Du (5), la ville de Tu Son (4), ainsi que dans les chefs-lieux de Quê Vo (3) et Thuân Thành (2).

Bac Ninh fait partie des marchés suburbains où de nombreux segments immobiliers sont en plein essor. Conformément à son plan de développement d'ici 2030, la province met l'accent sur le développement économique et touristique, avec la construction de sept nouveaux terrains de golf, de nombreuses zones touristiques ainsi que des services de divertissement et de villégiature.

Hai Hà/CVN