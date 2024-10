Investissement

Hô Chi Minh-Ville attire les investissements dans 23 projets culturels et sportifs

>> Pour une coopération renforcée dans le commerce et l'investissement

>> Hô Chi Minh-Ville continue d’encourager les investissements dans les projets médicaux

>> Hô Chi Minh-Ville approuve le projet de développement urbain côtier de Cân Gio

>> De nombreuses propositions d'investissement pour le transport du charbon du Laos au Vietnam

Lors de cette conférence, Nguyên Van Hùng, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait un large potentiel et des avantages pour le développement économique, culturel et social, en particulier pour l'industrie culturelle.

La résolution N° 98/2023 de l'Assemblée nationale sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes politiques spécifiques pour le développement de Hô Chi Minh-Ville lui a donné de nombreux nouveaux mécanismes politiques, créant une dynamique lui permettant d'accélérer et de se développer. Son succès dans le développement des industries culturelles et l'édification d'institutions culturelles et sportives efficaces servira de base à la reproduction, à la promotion et à la mobilisation des ressources nécessaires au développement culturel et sportif du pays.

Ressources humaines

La ville doit mobiliser toutes les ressources et les utiliser efficacement pour se concentrer sur l'investissement dans le développement global et synchrone du domaine culturel et sportif. Outre l'investissement dans la construction d'infrastructures, une attention particulière devrait être accordée à la question du développement des ressources humaines. Sur la base des opinions exprimées lors de la conférence, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme accompagnera la ville pour résoudre rapidement les difficultés, créant ainsi une base solide lui permettant d'accélérer son développement.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré que le potentiel de développement de l'industrie culturelle de la ville est important mais n'a pas été exploité correctement. La ville n'est pas encore capable d'organiser des événements culturels et sportifs d'envergure régionale et mondiale. Elle souhaite se joindre aux investisseurs et aux parties concernées pour «résoudre ce problème», a souligné le maire de la ville.

Un environnement commercial favorable

Phan Van Mai a déclaré que la résolution N°98/2023 de l'Assemblée nationale permettait à la ville d'établir le partenariat public-privé dans le domaine de la culture et des sports, créant une opportunité formidable et sans précédent pour surmonter les difficultés, libérer des ressources et créer une dynamique de développement. Grâce à ce mécanisme, la ville peut réaliser de divers projets. Elle s'engage à faire de son mieux pour assurer un environnement socio-politique stable garantissant les droits et intérêts légitimes des investisseurs et à créer des conditions favorables au fonctionnement stable, durable et efficace des entreprises. Hô Chi Minh-Ville est toujours à l'écoute des experts culturels et des investisseurs pour améliorer sa stratégie de développement de la culture et de l'industrie culturelle, ainsi que pour mener à bien des politiques visant à créer un environnement commercial favorable pour attirer les investisseurs.

Les dirigeants municipaux ont déclaré que la stratégie de développement de l'industrie culturelle de Hô Chi Minh-Ville se concentrait sur des industries clés telles que le cinéma, les arts du spectacle, les arts graphiques, la mode, la photographie, la publicité et le tourisme culturel. La ville invite les entreprises nationales et étrangères à renforcer le partenariat public-privé dans 23 projets, dont 5 hautement réalisables. En outre, la ville invite les entreprises à faire des recherches et à concevoir des plans d'investissement efficaces dans 18 autres.

Texte et photos : Quang Châu/CVN