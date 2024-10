L'attraction des investissements directs étrangers remporte un bon succès

Les investisseurs étrangers ont déboursé des fonds et accéléré les investissements dans les usines pour établir des opérations à long terme au Vietnam, comme en témoignent l'inauguration et le lancement récents de plusieurs projets à travers le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Fin septembre, le complexe pétrochimique intégré de Long Son Petrochemicals (LSP), filiale du groupe thaïlandais SCG, le premier du genre au Vietnam, a été mis en service commercial. Il dispose d'un capital d'investissement total de plus de 5 milliards d'USD. Le complexe devrait générer un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'USD et contribuer à hauteur de 150 millions d'USD liés à la taxe sur la valeur ajoutée au budget chaque année.

Le 26 septembre, la société philippine Aboitiz Foods a inauguré une usine d'aliments pour animaux de 45 millions d'USD dans le district de Bên Luc, dans la province du delta du Mékong de Long An. L'usine d'alimentation Gold Coin Feedmill de Long An, l'une des usines d'alimentation les plus avancées d'Asie du Sud-Est, a une capacité de production de 300.000 tonnes par an, ce qui porte la production annuelle totale d'aliments pour animaux d'Aboitiz Foods au Vietnam à 1,1 million de tonnes.

Également à Long An, le groupe vietnamien Dông Tâm et le groupe sud-coréen CS Wind ont signé le 10 septembre un accord de coopération sur la location de terrains pour une usine d'équipements éoliens à grande échelle dont le capital d'investissement total atteint 200 millions d'USD.

Photo : VNA/CVN

Dans le Nord, le groupe chinois Deli a inauguré le 28 septembre sa nouvelle usine de fabrication de papeterie dans le parc industriel élargi de Dai An, dans la province de Hai Duong.

L'usine de 270 millions d'USD, couvrant une superficie de 21,2 hectares, devrait fonctionner pendant 50 ans. Une fois terminée, elle devrait produire plus de 104 millions d'articles de papeterie et d'articles ménagers en papier et en plastique par an. En outre, elle fabriquera plus de 2,4 millions de produits électroniques, dont des ordinateurs personnels, des photocopieurs et des déchiqueteuses, ainsi que 22,5 millions de produits en caoutchouc tels que des balles, des bâtons et des tapis.

Selon l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, le total des investissements étrangers enregistrés, y compris les nouveaux capitaux, les ajustements et les apports de capitaux via des achats d'actions, a dépassé 24,78 milliards d'USD au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 11,6% par rapport à l'année précédente.

En septembre seulement, les capitaux étrangers ont atteint près de 4,26 milliards d'USD, le chiffre mensuel le plus élevé de l'année et représentant 17,2% du total sur neuf mois.

En janvier et septembre, les décaissements d'investissements directs étrangers (IDE) ont été estimés à 17,3 milliards d'USD, soit le montant le plus élevé des cinq dernières années, ce qui représente une hausse de près de 9% par rapport à l'année précédente.

Avantages

Le ministère du Plan et de l’Investissement a estimé que les flux d’IDE continuaient de se concentrer dans les provinces et les villes qui présentaient des avantages pour attirer les investissements étrangers, tels que de bonnes infrastructures, des ressources humaines stables, des efforts pour réformer les procédures administratives et une promotion dynamique des investissements.

Photo : VNA/CVN

Parmi les localités notables figurent Bac Ninh, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Bà Ria - Vung Tàu, Binh Duong, Hanoï, Hai Phong, Dông Nai, Bac Giang et Ninh Thuân. Ces dix localités ont représenté plus de 80% du nombre de nouveaux projets et près de 73% du capital d’investissement total dans le pays au cours des neuf derniers mois.

De nombreux grands projets dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’énergie, ainsi que dans la fabrication de composants électroniques et de produits à haute valeur ajoutée, ont fait l’objet de nouveaux investissements ou ont été développés au cours de la période.

Le 1er octobre, lors de la conférence Innovate Vietnam 2024 à Hanoï, le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a confirmé qu’une gamme abordable de lunettes de réalité virtuelle Meta serait produite au Vietnam.

La gamme Quest 3S utilise une technologie similaire à celle de son prédécesseur, le modèle Quest 3, mais sera moins chère et plus légère, a-t-il ajouté.

Le 25 septembre, lors d'une réunion avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président de l'État Tô Lâm dans le cadre de son voyage aux États-Unis, Tim Hughes, vice-président senior des affaires mondiales et gouvernementales du fournisseur américain d'engins spatiaux, de services de lancement de satellites et de communications par satellite SpaceX, a informé que le groupe avait pour objectif d'injecter 1,5 milliard d'USD dans le pays dans un avenir proche.

VNA/CVN