Samsung renforce ses investissements à Bac Ninh avec 1,8 milliard d’USD supplémentaires

Bac Ninh et Samsung Display ont signé en septembre dernier un protocole d'accord pour développer un projet d'écrans et de composants électroniques d'une valeur de 1,8 milliard d’USD.

>> Bac Ninh a alloué 45 milliards de dôngs d’aide aux sinistrés

>> Planification et programme de promotion des investissements de Bac Ninh

>> Bac Ninh : accroître les investissements dans les zones urbaines et les terrains de golf

Photo : BBN/CVN

La signature et la remise du mémorandum de développement du projet entre le Comité populaire de la province de Bac Ninh et la compagnie Samsung Display s'inscrivent dans le cadre de la conférence d'annonce de la planification et de la promotion des investissements en 2024 dans la province.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, la ministre de la Santé, Dào Hông Loan, et de nombreux dirigeants, organisations internationales et agences diplomatiques ont également assisté à l'événement dans l'après-midi du 22 septembre.

Le projet de 1,8 milliard d’USD de Samsung Display (SDV), visant à produire des écrans et des composants électroniques, sera situé dans le parc industriel de Yên Phong, dans la province de Bac Ninh. La société sud-coréenne investit dans cette région industrielle du Nord depuis 2008. Outre SDV, ce grand groupe de la République de Corée possède également Samsung Electronics Vietnam (SEV), propriétaire d’une usine de production à Bac Ninh.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au premier semestre de cette année, l'usine SDV à Bac Ninh a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d’USD et un bénéfice de 283,6 millions d’USD. SEV a, quant à elle, enregistré un chiffre d'affaires de plus de 8,2 milliards d’USD et un bénéfice de plus de 692 millions d’USD.

Samsung est actuellement le plus grand investisseur direct étranger au Vietnam, avec six usines situées à Bac Ninh, Thai Nguyên et Hô Chi Minh-Ville, pour un capital total de plus de 22 milliards d’USD. Parmi ce montant, les capitaux investis à Bac Ninh représentent environ la moitié.

Lors de la conférence du 22 septembre, la province de Bac Ninh a délivré des décisions politiques, des certificats d'enregistrement d'investissement, des protocoles d'accord et des accords de principe pour une série de projets, totalisant 5,5 milliards d’USD, y compris le projet SDV. D'autres géants étrangers, tels que Foxconn Group et GoerTek, fournisseur de produits audio d'Apple, ont également augmenté leur capital d'investissement à Bac Ninh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis aux autorités provinciales la décision approuvant le plan de Bac Ninh pour la période 2021-2023, avec une vision jusqu'en 2050. D’ici 2030, Bac Ninh vise à devenir une ville sous gestion centrale, ainsi qu'un centre économique et culturel dynamique de la région du Nord, et l'un des pôles de développement du delta du fleuve Rouge, étroitement lié à la capitale Hanoï.

D’ici 2050, Bac Ninh figurera parmi les premières localités du pays en termes d’échelle économique. Parallèlement, cette province aspire à devenir l’un des principaux centres industriels de haute technologie, de recherche et développement, ainsi que de fabrication intelligente en Asie et dans le monde.

Anh Tu/CVN