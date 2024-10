Thai Nguyên souhaite devenir une destination attractive pour les investisseurs américains

La province de Thai Nguyên (Nord) souhaite devenir une destination attractive pour les investisseurs américains dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et surtout dans le secteur des semi-conducteurs.

C'est ce qu'a affirmé le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trinh Viêt Hùng, lors d’une séance de travail avec une délégation de l'ambassade américaine au Vietnam dirigée par son ambassadeur Marc E. Knapper, le 15 octobre à Thai Nguyên.

Avec son environnement d'investissement favorable, Thai Nguyên s'engage à créer les meilleures conditions pour que les investisseurs américains puissent mettre en œuvre des projets dans ces domaines. Trinh Viêt Hùng a émis l'espoir que l'ambassadeur Marc E. Knapper servirait de pont pour faire venir des investisseurs américains à Thai Nguyên afin d'y explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement.

Pour sa part, l'ambassadeur américain a souhaité que davantage d'étudiants vietnamiens, de Thai Nguyên en particulier, viennent aux États-Unis pour faire des études. Le diplomate a apprécié l'environnement d'éducation et de formation de la province, affirmant que ce serait une bonne base pour les investisseurs américains de sonder les opportunités d’investissement à Thai Nguyên dans les domaines des hautes technologies, des biotechnologies et des semi-conducteurs...

Le diplomate a aussi échangé avec des dirigeants et étudiants de l'Université de Thai Nguyên et des étudiants provinciaux ayant étudié aux États-Unis. En outre, la délégation américaine a également rencontré des petites et moyennes entreprises à Thai Nguyên soutenues par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

