Des athlètes de 12 pays en lice au tournoi de kitesurf ouvert 2024 à Ninh Thuân

Plus de 60 athlètes de 12 pays, dont les États-Unis, la République de Corée, l'Australie, le Royaume-Uni et la France, ont participé au tournoi ouvert de kitesurf 2024, qui s'est déroulé les 30 et 31 décembre dans la province centrale de Ninh Thuân.