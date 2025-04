De nombreuses espèces végétales rares découvertes à Ninh Thuân

Dans le parc national de Phuoc Binh, les scientifiques ont découvert une espèce rare, le camélia jaune de Langbiang.

Photo: Institut de biologie tropicale du Vietnam/CVN

Le nom scientifique est Camellia langbianensis, une espèce végétale de la famille du thé (Theaceae) classée en danger critique d'extinction selon les normes de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), figurant également dans le Livre rouge du Vietnam. C'est un arbuste ou un petit arbre pouvant atteindre cinq mètres de haut.

Le parc national de Phuoc Binh, qui s'étend sur environ 25 000 hectares, compte six principaux types de végétation et huit espèces de plantes secondaires. De plus, le parc national abrite 347 espèces animales, dont 64 répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et 50 dans la Liste rouge de l'UICN. Il abrite notamment quatre espèces endémiques de l'Indochine : le gibbon à joues jaunes, le douc à pattes noires, la civette palmiste d'Owston et le muntjac géant.

Dans le parc national de Nui Chua, l'Académie des sciences et technologies du Vietnam a également annoncé la découverte de trois nouvelles espèces végétales nouvelles pour la science.

Cette découverte a été réalisée dans le cadre d'un programme de coopération entre l'Institut de biologie tropicale du Vietnam (relevant de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam), l'Université de Kagoshima (Japon) et l'Université nationale du Laos.

Les trois nouvelles espèces identifiées sont : "diệp hạ châu Núi Chúa" (Nymphanthus Loureiro), une nouvelle espèce de la famille des Phyllanthaceae, "sầm cuống dài" (Memecylon longipedunculatum), une nouvelle espèce de la famille des Melastomataceae, et "lòng mức Núi Chúa" (Wrightia Brown), une nouvelle espèce de la famille des Apocynaceae.

Photo : VNA/CVN

L'équipe de recherche prévoit de poursuivre ses études approfondies et de proposer l'inscription de ces trois nouvelles espèces sur la liste des espèces à protéger.

Carrefour de trois espaces forestier, maritime et semi-désertique, le parc national de Nui Chua possède des ressources biologiques extrêmement riches et diversifiées, où l'écosystème forestier sec est considéré comme le modèle standard le plus unique au Vietnam et même en Asie du Sud-Est.

À ce jour, le parc national de Nui Chua recense 1.514 espèces végétales appartenant à 596 genres de 147 familles de plantes vasculaires. Parmi elles, 54 sont classées comme menacées dans la Liste rouge de l'UICN.

VNA/CVN