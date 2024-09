Hô Chi Minh-Ville

Hausse de 1,7% des revenus du secteur touristique à l’occasion de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Ainsi, pendant les quatre jours de vacances de la Fête nationale, du 31 août au 3 septembre, le nombre de visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 3,2% et celui des visiteurs nationaux de 1,2%, permettant ainsi à l'industrie touristique d’enregistrer une croissance de 1,7% des revenus touristiques, atteignant près de 2,940 milliards de dôngs.

Plus précisément, les destinations touristiques et attractions de la ville ont accueilli environ 980.000 visiteurs, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2023. Le nombre de touristes nationaux a augmenté de 1,2%, avec environ 425.000 visiteurs, et celui des touristes étrangers de 3,2% avec 38.800 visiteurs. En outre, les établissements d'hébergement ont également enregistré une augmentation significative du nombre de clients, avec environ 214.630 personnes. Le taux d'occupation des chambres a atteint 85%, soit une augmentation de 6,3% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon le Service municipal du tourisme, l'augmentation des revenus de cette industrie provient non seulement de la croissance du nombre de touristes, mais aussi des politiques visant à stimuler la demande touristique et à améliorer la qualité des services des entreprises de voyages et des établissements d'hébergement.

Le taux d'occupation des chambres a également augmenté au cours de la même période grâce au lancement de nombreux forfaits promotionnels et réductions attractifs proposés par les hôtels. On peut citer : l'hôtel Rex Saigon et son attrayant programme promotionnel “Long Stay” pour les clients réservant au moins 5 nuits consécutives ; le Grand Saigon et ses forfaits chambres à partir de 2,699 millions de dôngs/nuit ; l'hôtel Kim Dô qui a considérablement réduit les tarifs des chambres à seulement 1,4 million de dôngs/nuit avec de nombreuses offres supplémentaires, etc.

Photo : Suôi Tiên/CVN

À cette occasion, le Service municipal du tourisme a poursuivi l’organisation du programme "Visite des vestiges architecturaux et artistiques nationaux du siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville", attirant 1.848 visiteurs. En outre, de nombreuses autres destinations touristiques célèbres ont également attiré un grand nombre de visiteurs grâce à des offres spéciales et des événements culturels. Le site de reliques historiques des tunnels de Cu Chi offrait une réduction de 30% pour les visites de groupes et a organisé une exposition d'objets culturels de l'ethnie S'Tiêng.

Pour sa part, la zone culturelle et touristique de Suôi Tiên a organisé de nombreuses représentations artistiques et proposé des prix d'entrée réduits, créant une atmosphère festive, vibrante et joyeuse pour tous les visiteurs, en cette Fête nationale, notamment avec l'événement "Fierté de Son Tiên - brillants Feux d'artifice", qui a fait forte impression et attiré un grand nombre de touristes. Selon le représentant de Suôi Tiên, le nombre de visiteurs de cette zone culturelle et touristique a connu une augmentation de 15 à 20% par rapport à la même période en 2023.

Même les centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville ont lancé une série de grands programmes de réductions de 30 à 50%, voir même jusqu'à 80%, en particulier dans les secteurs des biens de consommation et de la mode. Ces programmes promotionnels stimulent non seulement la demande des consommateurs, mais contribuent également à promouvoir le tourisme du shopping, attirant ainsi davantage de touristes dans la ville.

Photo : Suôi Tiên/CVN

Selon les représentants de certaines entreprises, même si Hô Chi Minh-Ville a enregistré près d'un million de visiteurs pendant les vacances, ce nombre pourrait être plus élevé si les conditions météorologiques avaient été plus favorables. Car les pluies continues pendant les jours de vacances ont affecté de nombreuses activités de plein air.

Des destinations très attrayantes

Selon certaines entreprises de la localité, l'allongement des vacances a cette année permis à de nombreuses familles et groupes de jeunes de participer à de nombreux voyages nationaux et internationaux. Cette tendance reflète également en partie la demande de voyages à court terme, rentables et aux déplacements pratiques.

Les principaux touristes pendant ces vacances étaient pour la plupart des groupes familiaux et des groupes de jeunes ou d'âge moyen n’ayant pas encore voyagé cet été. La plupart de ces touristes aiment voyager par eux même dans le pays. Avec ces vacances durent quatre jours, la tendance a été d’organiser des voyages de 3 à 5 jours.

Les destinations nationales que les touristes ont choisies en priorité ont été Bà Ria-Vung Tàu, Nha Trang (Khanh Hoà), Dà Nang, le Nord et les hauts plateaux du Centre… Pour les circuits à l'étranger, les touristes ont généralement opté pour des destinations proches du Vietnam telles que la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, la Chine... La raison principale de ce choix ayant été que les billets d'avion étaient moins chers que pour des vols nationaux.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

La province de Bà Ria - Vung Tàu est l'une des localités ayant attiré un grand nombre de touristes de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du Sud en général qui s’y sont rendus pour visiter et se détendre pendant les vacances de cette année. Selon les statistiques du Service provincial du tourisme de Bà Ria-Vung Tàu, cette localité a accueilli environ 565.000 visiteurs cette année, soit une augmentation de 6,61% par rapport à la même période en 2023.

Plus précisément, environ 131.000 visiteurs ont séjourné dans les établissements d'hébergement, soit une augmentation de 17,42% par rapport à la même période de l’an dernier, dont 25.784 touristes internationaux, soit une hausse de 13,11%. Les recettes totales du secteur touristique pendant ces quatre jours fériés ont atteint environ 348 milliards de dôngs, soit une augmentation de 16,65% par rapport à la même période en 2023, dont les recettes d'hébergement s'élevant à près de 129 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15,32%. Le taux d’occupation des chambres dans toute la province sur quatre jours est d'environ 80-85%.

Tân Dat/CVN