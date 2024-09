Hô Chi Minh-Ville a remporté trois catégories importantes aux World MICE Awards 2024

En dépassant de nombreux autres candidats brillants, Hô Chi Minh-Ville a remporté pour la cinquième fois consécutive le prix de la "meilleure destination MICE d'Asie" (Asia's Best MICE Destination). C'est la première fois que Hô Chi Minh-Ville accueille cette prestigieuse cérémonie de remise des World MICE Awards. Cela démontre que cette localité dispose d'infrastructures modernes, combinées à une riche histoire et une diversité culturelle, faisant d'elle un lieu idéal pour les événements internationaux du tourisme MICE.

Selon la directrice du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Anh Hoa, Hô Chi Minh-Ville a identifié le tourisme MICE comme l'un des quatre principaux segments à développer de manière significative. Ce prix témoigne non seulement des capacités et de l'attrait de la ville en tant que destination leader pour le secteur des réunions, des incentives, des conférences et des expositions (MICE), mais renforce également sa position sur la scène internationale.

"Ce prix est aussi une reconnaissance des efforts visant à faire de Hô Chi Minh-Ville non seulement une destination touristique, mais aussi un point de connexion majeur dans la région asiatique, en associant son identité unique au développement d’un tourisme durable, en harmonie avec sa culture, sa société et son environnement", a souligné Mme Anh Hoa.

En plus du prix de la meilleure destination MICE d'Asie, Hô Chi Minh-Ville a également été nommée dans une autre catégorie importante : la meilleure destination incentive d'Asie (Asia's Best Incentive Destination). Cela confirme à nouveau la position de la ville dans le secteur du tourisme MICE. Cependant, cette distinction nécessite qu'elle continue d'améliorer la qualité de ses offres, de diversifier ses produits, de se concentrer sur le développement de ses destinations et de ses marques touristiques, tout en promouvant la demande et en visant un développement touristique durable.

Meilleur salon commercial d'Asie

En particulier, c'est également la première fois que le salon ITE HCMC est honoré dans la catégorie du "Meilleur salon commercial d'Asie". Ce prix revêt une grande importance dans le contexte des efforts déployés par l’ITE HCMC pour devenir l'un des salons touristiques les plus influents d'Asie.

Après 17 éditions, l’ITE HCMC a continuellement innové et amélioré le professionnalisme de l'événement. Cela confirme encore le rôle crucial des activités de promotion commerciale pour l'élargissement du marché touristique international au Vietnam, créant des opportunités de promouvoir et de connecter les entreprises mondiales opérant dans des secteurs tels que l'aviation, l'hôtellerie, le tourisme, ou la gestion des destinations.

Se déroulant du 5 au 7 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), dans le 7e arrondissement, et placé sous le thème "Voyage durable - Créer l'avenir" (Sustainable Travel - Creating Future), l’ITE HCMC 2024 met en avant la vision stratégique du tourisme du pays en général, et de Hô Chi Minh-Ville en particulier, qui est de favoriser un développement durable. Ce développement ne repose pas uniquement sur les bénéfices économiques, mais doit aussi être en harmonie avec des valeurs culturelles, sociales et environnementales, en se dirigeant vers un tourisme vert, à émissions nettes nulles.

"Créer l'avenir" est un aspect clé du thème de l’ITE HCMC de cette année, exprimant une perspective stratégique : le tourisme durable ne concerne pas seulement la conservation, mais aussi la créativité et l'innovation dans les approches touristiques, afin de garantir que les valeurs culturelles, historiques et naturelles soient préservées et développées.

Distinctions internationales

Le 3 septembre 2024, à Manille (Philippines), le comité d'organisation des World Travel Awards a également honoré Hô Chi Minh-Ville en tant que "Destination de voyage d'affaires numéro un en Asie en 2024" (Asia's Leading Business Travel Destination 2024), "Meilleure destination de festivals et d'événements en Asie 2024" (Asia's Leading Festival & Event Destination 2024) et "Office du tourisme de la ville leader en Asie 2024" (Asia's Leading City Tourist Board 2024).

Selon les statistiques, au cours des huit premiers mois de 2024, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 3,4 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période l'année dernière, ainsi que plus de 23 millions de visiteurs nationaux, soit une hausse de 6,7%. Les revenus du secteur touristique sont estimés à plus de 123.000 milliards de dôngs, en hausse de près de 15% par rapport à la même période en 2023.

Pour la période 2022-2025, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a signé des accords de coopération avec plusieurs entités pour mettre en œuvre le programme de tourisme MICE, avec les priorités suivantes : développer et promulguer une "politique de tourisme MICE", créer des tours pour découvrir Hô Chi Minh-Ville, et mettre en place un groupe de travail dédié au tourisme MICE. D'ici 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une destination leader en Asie avec l'image d'une ville ouverte, jeune, dynamique, passionnante et tournée vers l'avenir.

Gala Vietnam Night

Dans le cadre de l'ITE HCMC 2024, la soirée du 4 septembre a vu la tenue du programme artistique Gala Vietnam Night, sous le thème "Hô Chi Minh-Ville Vibrante" (Vibrant Ho Chi Minh City), au Gem Center. L'événement a rassemblé près de 700 délégués nationaux et internationaux. Le Gala Vietnam Night, un programme artistique impressionnant, a offert un accueil chaleureux aux invités internationaux, en présentant l'image d'une Hô Chi Minh-Ville dynamique qui s'efforce d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Lors de son discours d'ouverture, le président Phan Van Mai a évoqué l'histoire de Saigon - Cho Lon - Gia Dinh, aujourd'hui Hô Chi Minh-Ville.

"Au cours des 326 dernières années, Saigon - Cho Lon - Gia Dinh, ou Hô Chi Minh-Ville d’aujourd’hui, a été le berceau d’un peuple épris de paix, tourné vers l'avenir, coopérant et se liant amitié avec tous les pays et peuples du monde. Cette ville est une source d'ouverture et d'enthousiasme, prête à accueillir chaleureusement tous les visiteurs, qu'ils viennent de loin ou soient des proches, pour construire un monde de paix, de prospérité et de développement durable, tout en protégeant l'environnement naturel et en préservant, conservant et valorisant les patrimoines culturels de l'humanité. C'est cette force motrice qui permet à la ville de faire partie du réseau mondial des villes créatives, contribuant ainsi au développement de la nature et de la société humaine", a déclaré le président Phan Van Mai.

Texte et photos : Tân Dat/CVN