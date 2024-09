De nombreux touristes de Nijni Novgorod en Russie choisissent le Vietnam comme destination

Le Vietnam a connu le taux de croissance le plus élevé du nombre de touristes en provenance de la région russe de Nijni Novgorod au cours de l'été 2024, avec un bond de 4,4 fois par rapport à l'été de 2023, selon l'opérateur de réseau russe MegaFon.

>> La ville balnéaire de Nha Trang se met à l’heure des Cerfs-volants d’or 2024

>> À la recherche d'opportunités pour attirer un grand nombre de visiteurs indiens à Khanh Hoà

>> La beauté du Vietnam dans l'objectif du photographe Daniel Kordan

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Le Vietnam est suivi par la Chine et la Thaïlande, a indiqué MegaFon, notant que l'Asie continuait d'afficher la plus forte dynamique de voyages à l'étranger depuis cette région russe, avec une augmentation de 83% par rapport à la même période de 2023.

La Turquie reste la destination la plus populaire, attirant 28% des touristes de la région. Parmi les autres pays les plus visités figurent l’Abkhazie, la Biélorussie, l’Égypte et la Géorgie.

La Chine et la Thaïlande sont devenues les destinations asiatiques les plus populaires, tandis que l'Égypte arrive en tête en Afrique, attirant 93% des voyageurs choisissant le continent noir.

En Europe, les habitants de Nijni Novgorod privilégient l'Italie, la Serbie et la Grèce.

VNA/CVN