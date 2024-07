Ninh Binh promeut son tourisme en Inde

Photo : VNA/CVN

Le Consulat général du Vietnam à Mumbai en collaboration avec la province de Ninh Binh, a organisé une série d'activités visant à promouvoir le tourisme et à présenter le potentiel et les atouts économiques de la province aux partenaires, notamment une rencontre avec la Fédération des agences de voyages de l'Inde (Travel Agents Federation of India-TAFI) et une discussion avec certaines organisations touristiques et des producteurs de films de Bollywood.

S'exprimant lors de ces événements, Pham Quang Ngoc a encouragé les entreprises, les investisseurs, les organisations touristiques et cinématographiques de l'Inde à venir explorer les possibilités d'organiser des programmes de tourisme du MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions - Réunions, Congrès, Conventions et Expositions), des mariages, des films... tout en s'engageant à faciliter les partenaires dans la promotion et le développement du tourisme indien au Vietnam en général et à Ninh Bình en particulier.

Le Consul général du Vietnam à Mumbai, Lê Quang Biên, a souligné que la coopération dans les domaines du tourisme, de la culture et du cinéma bollywoodien joue un rôle important dans la promotion des relations de coopération bilatérale et la connectivité interpersonnelle entre le Vietnam et l'Inde. Ninh Bình possède des atouts considérables pour devenir une destination prisée des touristes indiens, a-t-il affirmé.

Lors d'une séance de travail avec la délégation de la province de Ninh Binh, Lê Quang Biên a affirmé que le consulat général est prêt à soutenir la province de Ninh Binh et d'autres localités vietnamiennes dans la mise en œuvre des affaires étrangères au service du développement socio-économique, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre le Vietnam et l'Inde.

VNA/CVN