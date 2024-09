Ouverture du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2024

Le 5 septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a inauguré le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2024, au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), dans le 7 e arrondissement.

Ce salon international a attiré 700 dirigeants des plus grandes organisations et entreprises mondiales de l'industrie touristique, représentant 38 pays et territoires. L'édition de cette année a enregistré une croissance impressionnante, avec près de 480 exposants, dont 77% de stands nationaux et 23% de stands étrangers.

Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a déclaré qu'après plus de deux ans de reprise, l'industrie touristique mondiale s'était presque rétablie par rapport à son niveau d'avant la pandémie de COVID-19. Plus précisément, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le premier trimestre 2024 a vu plus de 285 millions de touristes internationaux, soit 97% des niveaux d'avant la pandémie. L'Asie-Pacifique, pour sa part, a atteint 82% de ces niveaux. Le Vietnam a accueilli près de 10 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juillet de cette année, soit une augmentation de 51% par rapport à la même période de l'année dernière et une hausse de près de 2% par rapport à 2019.

Pour un développement durable

Le vice-président Nguyên Van Dung a ajouté que sous le thème “Tourisme durable - Créer l'avenir” (Sustainable Travel - Creating Future), l'ITE HCMC 2024 vise à encourager les pays, régions, territoires, gouvernements et entreprises à poursuivre leurs objectifs de développement durable, à élaborer et mettre en œuvre rapidement et efficacement des plans de développement touristique durable, tout en unissant leurs forces pour réduire les émissions mondiales et protéger les ressources naturelles et culturelles pour les générations actuelles et futures.

"Il s'agit également de l'engagement du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier à promouvoir efficacement le développement touristique en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l'ONU, tout en visant à réduire les émissions et à protéger l'environnement naturel et culturel à chaque étape du salon", a affirmé M. Dung.

Le salon de cette année offre aussi une opportunité précieuse à Hô Chi Minh-Ville de s'inspirer des expériences internationales en matière de mécanismes et de politiques favorisant le développement du tourisme. L'ITE HCMC 2024 est fier d'être un salon prestigieux, réunissant des centaines de dirigeants et d'experts nationaux et internationaux du secteur touristique autour d'une série de séminaires et de forums spécialisés, a souligné M. Dung.

L'ITE HCMC 2024 continue d'attirer la participation active d'acheteurs : organisations de conseil, influenceurs de l'industrie touristique, voyagistes, experts en voyages, sociétés de gestion de destinations, entreprises de technologies du voyage, compagnies aériennes… Leur potentiel pour amener des touristes au Vietnam est immense. La présence d'acheteurs internationaux réputés contribue non seulement à l'expansion du marché et à la création d'opportunités d'affaires, mais aussi au développement des marchés internationaux.

De nombreuses activités attrayantes

Le salon propose également neuf forums et séminaires axés sur le thème “Tourisme durable - Créer l'avenir”. Parmi eux, on peut citer le Forum du tourisme de haut niveau “Transformation verte, tourisme net zéro-Créer l’avenir”, le colloque “Autonomiser les communautés locales à travers le tourisme durable”, le séminaire "Application de l'IA dans la communication internationale et le tourisme durable", ainsi que ceux sur “Les critères et bases de données pour le tourisme Net Zero”, “L'orientation pour promouvoir le tourisme durable à travers l'ESG”, “Services Halal conviviaux-Point de contact pour les touristes Halal du monde”, ou encore “Explorer le tourisme indien : relier cuisine et culture”.

Ces événements constituent une opportunité pour discuter ensemble, proposer des solutions et des initiatives afin de concrétiser les objectifs stratégiques du tourisme vietnamien en général, et celui de Hô Chi Minh-Ville en particulier, vers un développement durable et distinctif.

Parallèlement aux activités de l'ITE HCMC 2024, le Service de l'industrie et du commerce ainsi que le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville ont co-organisé le Salon international des cadeaux et souvenirs de Hô Chi Minh-Ville 2024, avec environ une centaine de stands d'exposition. Cet événement, qui se déroule également du 5 au 7 septembre, a pour objectif de renforcer le lien entre le shopping et le tourisme, faisant de Hô Chi Minh-Ville une destination commerciale de renom, attirant non seulement les habitants locaux mais aussi de plus en plus de touristes nationaux et étrangers.

De plus, en parallèle à l'ITE HCMC 2024, le Service municipal de l'industrie et du commerce a également lancé le programme City Sale dans le cadre de la saison commerciale 2024 (Shopping Season 2024 City Sale), qui se tient du 30 août au 8 septembre dans trois grands centres commerciaux de la ville : Union Square, Science and Technology Building, et SC VivoCity. À cette occasion, divers articles et produits sont proposés avec des réductions pouvant aller jusqu'à 80%.

Texte et photos : Tân Dat/CVN