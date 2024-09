Le Vietnam accueille 1,43 million de touristes internationaux en août

Au cours des huit premiers mois de 2024, le pays a accueilli au total plus de 11,4 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 45,8% par rapport à l'année précédente et de 1% par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Le marché asiatique reste la plus grande source de visiteurs internationaux du Vietnam, avec plus de 9 millions d'arrivées, ce qui reflète une augmentation de 51% sur un an, selon les chiffres publiés le 6 septembre.

Les marchés européen et océanien ont continué de croître régulièrement, avec des augmentations respectives de 42,7% (plus de 1,3 million de visiteurs) et de 25,4% (346.500 visiteurs).

Le marché américain a enregistré la plus faible croissance, en hausse de 7,8% à 674.300 visiteurs.

Le nombre de visiteurs en provenance d'Afrique est resté limité, mais a enregistré la plus forte croissance sur les huit mois, avec une hausse de 95,5% sur un an, s'établissant à 34.200 touristes.

Parmi les 11,4 millions de visiteurs au Vietnam, les passagers aériens étaient au nombre de 9,7 millions, soit 84,7% du total et reflétant une augmentation de 41% sur un an. Les voyages terrestres ont enregistré 1,6 million d'arrivées, soit 13,8% du total et une augmentation de 73,3%, tandis que les voyages maritimes ont accueilli 165.600 visiteurs, soit 1,5% et 2,8 fois plus qu'à la même période l'année dernière.

Un représentant du Bureau général des statistiques (GSO) a noté que les politiques de visas favorables, les campagnes de promotion du tourisme intensifiées et les prix internationaux prestigieux ont contribué à l'augmentation significative du nombre de touristes étrangers visitant le Vietnam.

VNA/CVN