Vietnam - Chine

Ouverture de la ligne de transport terrestre fixe Nanning - Ha Long

Les touristes vietnamiens et chinois peuvent utiliser le service de transport terrestre à itinéraire fixe entre la ville chinoise de Nanning et la ville de Ha Long de la province vietnamienne de Quang Ninh et vice versa, via le pont de dédouanement Bac Luân II, appartenant à la paire des postes-frontières Mong Cai (Vietnam) - Dongxing (Chine).