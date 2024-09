Environ trois millions de touristes recensés pendant les congés de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le taux d'occupation moyen des établissements d'hébergement a atteint 56% pendant ces quatre jours, en hausse de 1,85% en glissement annuel.

Hô Chi Minh-Ville et Hanoï ont été les deux localités ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs, avec respectivement 980.000 et 672.900 touristes. Quelques autres villes et provinces ont enregistré une forte hausse du nombre de visiteurs, telles que Hai Phong (580.000 touristes), Khanh Hoà (578.219 touristes), Bà Rịa-Vung Tàu (555.984 touristes), Quang Ninh (455.000 touristes)…

Le nombre de touristes étrangers à certaines localités à cette occasion a aussi augmenté. Concrètement, Dà Nang en a accueilli 91.000 (+15,3%) ; Hanoï, 58.900 (+35,8%) ; Khanh Hoà, 48.000 et Hô Chi Minh-Ville, 38.800 (+3,2%). Ces visiteurs, principalement de nationalités sud-coréenne, chinoise, indienne, et américaine, ont séjourné quatre à cinq nuits en moyenne.

VNA/CVN