Ninh Binh

Cuc Phuong nommé "premier parc national d'Asie 2024"

Photo : VNA/CVN

Selon un représentant de Cuc Phuong, le parc national a été honoré par l’organisation World Travel Awards lors d’une cérémonie tenue mardi soir 3 septembre à Manille, aux Philippines.

C'est la 6e fois consécutive depuis 2019 que le Parc national de Cuc Phuong reçoit ce titre.

Fondé en 1962, Cuc Phuong est le premier parc national du réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles du Vietnam.

Couvrant une superficie de plus de 22.400 ha sur les provinces de Ninh Binh, Hoà Binh et Thanh Hoa, le parc possède une faune et une flore riches et diversifiées typiques des forêts tropicales humides. De nombreuses espèces menacées d’extinction y ont été découvertes et y sont préservées.

Actuellement, le Parc national de Cuc Phuong abrite plus de 2.000 espèces de plantes appartenant à 117 ordres et plus de 2.000 espèces d’animaux rares, notamment des langurs de Delacour, des léopards et des ours.

Depuis 1985, le parc a établi un jardin botanique de 167 ha, qui est l’un des trois premiers jardins botaniques du Vietnam inscrits dans la liste des jardins botaniques internationaux.

Les World Travel Awards ont été créés en 1993 pour reconnaître, récompenser et célébrer l'excellence dans tous les secteurs clés des industries du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie. Aujourd'hui, la marque World Travel Awards est reconnue mondialement comme la marque ultime de l'excellence du secteur.

VNA/CVN