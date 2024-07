TripAdvisor : visite de Ninh Binh parmi les meilleures expériences au monde

Photo : VNA/CVN

La plus grande plateforme de conseils de voyage au monde, TripAdvisor, a récemment annoncé les lauréats des prix "Travelers' Choice Best of the Best 2024", et l'excursion d'une journée complète à Ninh Binh au départ de Hanoï figurait sur la liste des dix meilleures expériences dans le monde.

Ces dernières années, Ninh Binh a continuellement été classée en bonne place par les organisations nationales et mondiales. En 2020, le site de voyage américain TripstoDiscover a inclus Ninh Binh dans la liste des 14 destinations les plus attractives d'Asie. En 2022, le magazine de voyage américain Travel+Leisure l'a classée parmi les 12 plus beaux lieux de tournage d'Asie.

En 2023, le magazine américain Forbes a élu Ninh Binh comme l'une des 23 destinations les plus intéressantes au monde. En avril 2024, Ninh Binh a été classée quatrième dans le Top 10 des merveilles du monde loin des foules.

Selon le Service provincial du tourisme, au cours du premier semestre 2024, Ninh Binh a attiré plus de 6,28 millions de visiteurs, soit une augmentation de 38,47% sur un an.

VNA/CVN