Ninh Binh : l'essor d'une agriculture biologique et multi-valeur

Ces dernières années, l'agriculture de la province de Ninh Binh (Nord) a connu une transformation remarquable, passant du modèle de production traditionnelle à l’agriculture écologique, biologique et multi-valeur.

Dans le processus de culture du ginseng à la Coopérative de ginseng de Cuc Phuong, le sol doit être soigneusement labouré, puis enrichi avec des engrais organiques compostés avec des micro-organismes ; le désherbage est effectué manuellement, l’eau d’irrigation provient de sources naturelles et les plantes sont soignées avec des extraits de micro-organismes et de mélasse ; en cas de maladies, elles sont traitées par des préparations biologiques à base d’ail et de piment…

Grâce à ces méthodes de culture biologique, la majorité des tubercules de ginseng sont gros, garantissant leur fraîcheur et leur richesse nutritionnelle, transformés en une variété de produits finis tels que poudre, thé, alcool ou compléments alimentaires. Ces pratiques assurent une rentabilité élevée, avec des bénéfices allant de 150 à 200 millions de dôngs par hectare, tout en créant des emplois stables pour la population locale. Nguyên Duc Tuân, conseiller principal de la Coopérative de ginseng de Cuc Phuong, a indiqué que, créée en 2022, celle-ci s’était orientée dès le départ vers la production biologique et avait obtenu la certification en 2023.

Économie verte et durable

Située dans la zone tampon du site du patrimoine mondial de Tràng An, la Coopérative RiTi associe conservation, production et développement communautaire. Elle cultive notamment des plantes médicinales comme la camomille ou le pissenlit selon des méthodes biologiques circulaires, respectueuses de la nature, sur une superficie de près de 2 hectares, certifiée biologique en 2022.

La coopérative a construit un atelier de production de compost de vers de 300 m² pour assurer la qualité et la quantité d’engrais, a planté des haies et pratiqué l’agroforesterie afin de favoriser la présence d’auxiliaires naturels, bannissant totalement les produits chimiques de synthèse.

Selon Hoàng Minh Thanh, président du conseil d’administration de la coopérative RiTi : "Passer à l’agriculture biologique n’est pas seulement une solution pour protéger les ressources naturelles, mais aussi un chemin vers une économie verte et durable, respectueuse de la culture locale. En particulier, l’intégration de l’agriculture biologique dans l’espace touristique apporte un double bénéfice : la valeur des produits augmente sans avoir besoin d’étendre les superficies, et les visiteurs prennent davantage conscience de la protection de l’environnement et de la consommation responsable".

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 885 du gouvernement sur le développement de l’agriculture biologique pour la période 2020-2030, la province de Ninh Binh a pris de nombreuses politiques de soutien aux variétés de riz de spécialité, aux légumes biologiques, à l’application de hautes technologies, à la mécanisation et à la consolidation des terres agricoles, tout en encourageant les coopératives et les chaînes de valeur.

Destinations touristiques attrayantes

Fin 2024, la province comptait 26 hectares certifiés biologiques ; plus de 5.000 hectares de riz et plus de 700 hectares de légumes cultivés selon des méthodes biologiques ; environ 6.000 hectares de rizières contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ; et 1.689 hectares de palourdes certifiées par la norme internationale ASC, faisant de Ninh Binh l’une des rares localités vietnamiennes disposant de produits aquacoles biologiques certifiés à l’échelle mondiale.

En parallèle, plusieurs modèles agricoles multi-valeur tels que les "Champs de riz dorés de Tam Côc", l’"Étang de lotus de Hang Mua" ou les plantations de thé jaune de Cuc Phuong ne se limitent pas à fournir des produits biologiques, mais deviennent également des destinations touristiques attrayantes.

Selon Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire de Ninh Binh, la province considère le développement de l’agriculture verte, propre et biologique comme une ligne directrice et un moteur puissant pour l’avenir. À l’avenir, Ninh Binh élargira la production biologique, développera des zones de production concentrées, appliquera des normes biologiques avancées et continuera d’associer agriculture et tourisme expérientiel.

Parallèlement, la province aidera les entreprises à développer des marques, à certifier leurs produits, à élargir les marchés, à attirer les investissements dans les hautes technologies et la numérisation, à appliquer les technologies avancées pour la gestion de la production, la traçabilité et la distribution, tout en renforçant la coopération internationale afin d’améliorer ses capacités de production et de gestion.

