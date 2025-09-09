Trente-trois pays et territoires au VIIIe Congrès asiatique de l’agriculture biologique

Environ 550 délégués de 33 pays et territoires d’Asie et d’ailleurs sont attendus au VIII e Congrès asiatique de l’agriculture biologique (OAC), qui se tiendra dans la province vietnamienne de Ninh Binh (Nord) du 16 au 19 septembre.

Les délégués de ce congrès, dont le thème est "L’agriculture biologique pour un avenir meilleur", comprendront des décideurs politiques, des experts, des scientifiques, des entreprises et des organisations de développement agricole qui discuteront d’agriculture durable et biologique.

Ce congrès, organisé chaque année et en alternance entre les pays de la région, vise à promouvoir la coopération et le développement de l’agriculture biologique en Asie. Il s’agit du plus grand forum annuel de l’agriculture biologique du continent, offrant au Vietnam l’occasion de présenter ses produits biologiques, d’échanger des connaissances, d’attirer des investissements verts et de renforcer son intégration internationale.

Cet événement de trois jours proposera des séances plénières et des ateliers thématiques axés sur trois piliers : la politique, le marché et les pratiques biologiques.

Les principaux thèmes abordés incluent le changement climatique, la finance verte, les systèmes de garantie participatifs, la planification et la conservation des ressources, ainsi que le partage d’expériences de production, la promotion commerciale et la recherche scientifique soutenant l’agriculture biologique.

À cette occasion, Ninh Binh accueillera également un salon international avec 250 stands. Ce salon de sept jours vise à promouvoir les produits biologiques et à favoriser la coopération entre les entreprises et les communautés locales et internationales.

Jennifer Chang, directrice exécutive d’IFOAM Asie, a souligné que le Vietnam connaît une forte croissance de l’agriculture biologique, faisant de l’organisation du congrès une occasion précieuse d’échanger des connaissances et des expériences avec la communauté internationale.

Le congrès de cette année sera organisé conjointement par IFOAM-Organics Asia et l’Association vietnamienne d’agriculture biologique (VOAA), avec le soutien de l’administration de Ninh Binh et des organisations, partenaires et sponsors locaux et régionaux.

