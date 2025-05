Agriculture bio à Đồng Tháp : le Japon poursuit son engagement

Le 19 mai, une cérémonie de signature a eu lieu au consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, marquant l’octroi d’une aide non remboursable pour la 3 e consécutive au projet intitulé "Développement communautaire durable à travers la formation de ressources humaines dans les domaines de l’agriculture biologique, de la transformation alimentaire et de la gestion d’entreprise".

Ce projet, mis en œuvre par l’organisation à but non lucratif japonaise Seed to Table dans la province de Đồng Tháp, bénéficie cette année d’un financement de près de 160.000 USD de la part du gouvernement japonais.

Ono Masuo, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a salué les résultats positifs obtenus lors des deux premières années du projet, notamment dans la formation des ressources humaines locales, le soutien à la transformation de produits à base de mangue - spécialité de Đồng Tháp - ainsi que l’organisation de visites d’études au Japon.

Pour cette troisième année, le projet poursuivra ses actions à travers des formations, des recherches pour améliorer la qualité des produits et le renforcement des échanges internationaux.

Un socle solide pour l'agriculture verte et durable

Parmi les initiatives prévues figurent une visite d’étude au Japon destinée aux étudiants et jeunes agriculteurs, ainsi que la coproduction d’une émission télévisée visant à promouvoir l’agriculture biologique locale.

Nguyên Thúy Hà, directrice du Service de l’éducation et de la formation de Đồng Tháp, a précisé que le projet est déployé depuis 2019dans 21 collèges et lycées, avec des résultats significatifs en matière de sensibilisation des élèves, enseignants et parents à l’agriculture biologique, à la santé et à l’environnement.

Les élèves participent à toutes les étapes, de la culture des légumes à la préparation des plats, développant ainsi une pensée entrepreneuriale dès le plus jeune âge.

Toutefois, certaines écoles rencontrent encore des difficultés de financement pour l’entretien des potagers, ce qui appelle un soutien accru pour élargir ce modèle.

Lê Chí Thiên, directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement japonais, au consulat général et à l’organisation Seed to Table pour leur accompagnement constant.

Il a souligné que depuis 2019, le projet a fortement contribué à renforcer la conscience environnementale, protéger la santé publique et améliorer les revenus des petits exploitants agricoles.

Parmi les réalisations notables figurent la formation de 200 agents issus des secteurs agricole, éducatif, des femmes et des autorités locales ; l’organisation de 22 sessions de formation, ayant rassemblé près de 470 participants ; la construction de 22 serres pour la culture de légumes biologiques dans des écoles ; la création de 9 groupes d’agriculteurs biologiques cultivant une superficie totale de plus de 5,6 hectares (dont 8 certifiés selon les normes PGS Vietnam) ; la mise en place du système PGS Đồng Tháp; le développement d’un logo, d’un système de traçabilité et d’étiquettes QR ; la finalisation d’un manuel d’agriculture biologique remis au Collège communautaire de Đồng Tháp ; le soutien à la commercialisation via des marchés verts éthiques à Hô Chi Minh-Ville et l’ouverture d’une boutique de présentation des produits PGS ; ainsi que l’organisation d’un voyage d’études au Japon portant sur le développement communautaire respectueux de l’environnement.

Lê Chí Thiên a conclu : "Ces résultats constituent un socle solide pour que Đồng Tháp développe une agriculture verte et durable, conformément à son plan provincial de développement de l’agriculture biologique pour la période 2021-2030". Il a également exprimé le souhait que le Japon continue de "soutenir d’autres projets similaires à l’avenir".

Texte et photos : Quang Châu/CVN