Pêche : le PM demande de préciser les responsabilités face aux violations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 23 septembre la 14ᵉ réunion de la Comité nationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenue à la fois en présentiel à Hanoï et en visioconférence avec 21 provinces côtières.

Le réunion a réuni la participation du vice-Premier ministre Trân Hông Hà, des ministres, des responsables d'agences gouvernementales, ainsi que des dirigeants provinciaux concernés.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam, en tant que pays maritime avec des ressources halieutiques abondantes et une longue tradition de pêche hauturière, devrait veiller à ce que l’exploitation soit conforme au droit national et aux normes internationales.

Bien que de nombreux efforts aient été déployés depuis huit ans - notamment l’organisation de 13 réunions, plusieurs inspections locales et l’émission de directives et télégrammes gouvernementaux - la pêche INN persiste. Par conséquent, la Commission européenne maintient son avertissement dit "carton jaune", affectant les exportations, la réputation du pays, ainsi que la crédibilité de la gouvernance à tous les niveaux.

Le Premier ministre a fixé comme objectif prioritaire la levée de cet avertissement en mettant fin à la pêche INN. Il a rappelé que la mission d’inspection de la Commission européenne est attendue en octobre 2025, dans un contexte de marchés extérieurs de plus en plus exigeants. Lever le "carton jaune" serait essentiel pour restaurer et développer les débouchés à l’exportation, au bénéfice direct des pêcheurs.

Il a également affirmé qu’on ne saurait rester impuissant face aux infractions persistantes, et a exprimé l’espoir que cette réunion serait la dernière sur ce dossier.

Il a demandé une évaluation honnête de la situation, un examen des responsabilités des autorités aux différents niveaux, ainsi que la mise en œuvre effective de la Directive N°32 du 10 avril 2024 sur le renforcement de la lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur.

