Ninh Binh : des contributions constructives pour le XIVᵉ Congrès national du Parti

La province de Ninh Binh (Nord) recueille avec diligence et rigueur les avis des responsables, des membres du Parti et des habitants sur les projets de documents qui seront soumis au XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Ces contributions témoignent d’un esprit démocratique et objectif, exprimant la confiance et l’espoir d’un Congrès porteur de transformations, capable d’impulser le développement, de définir de bonnes orientations, des objectifs concrets et des solutions efficaces pour le processus de développement national.

En suivant de près les projets de documents, Nguyên Van Cuong, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire du quartier de Nam Hoa Lu, a souligné le rôle moteur du Parti dans la réalisation des objectifs de développement socio-économique.

Il a également insisté sur l’importance de la construction et du développement de la culture vietnamienne, considérée comme un facteur clé pour nourrir le patriotisme, l’autonomie, la confiance et l’ambition de bâtir une nation prospère et moderne.

Pham Quôc Hoàn, vice-président du Comité populaire de la commune de Khanh Hôi, a pour sa part estimé que les projets de documents du XIVe Congrès du Parti étaient d’une grande pertinence pour la définition de la stratégie de développement du pays dans la nouvelle période.

Selon lui, la mise en œuvre d’une large consultation populaire est une politique judicieuse qui reflète le caractère démocratique du système : "L’État du peuple, par le peuple et pour le peuple".

Il a proposé que le Parti et l’État poursuivent l’élaboration de politiques plus souples, globales et humanistes, afin de répondre aux nouveaux enjeux émergents, tout en renforçant la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux collectivités locales.

Dans un esprit démocratique et responsable, la consultation publique sur les projets de documents du XIVe Congrès permettra au Parti d’affiner ses orientations et politiques, de les aligner sur les aspirations du peuple et de contribuer à l’édification d’une société équitable, durable et humaine.

