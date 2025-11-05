XIVe Congrès national du Parti : transformer le modèle de croissance pour une nouvelle percée

Le projet de rapport politique soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti fixe un objectif ambitieux : atteindre une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030, établir un nouveau modèle de croissance, restructurer l’économie, accélérer l’industrialisation et la modernisation, en prenant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs essentiels.

En marge de la 10ᵉ session de la XVe législature de l’Assemblée nationale, le 4 novembre, le député Nguyen Quang Huan (délégation de Hô Chi Minh-Ville) a estimé que les acquis de la période 2021-2025 ont posé une base solide pour atteindre cet objectif, mais qu’ils exigent une transformation plus profonde et plus synchronisée du modèle de croissance, ainsi qu’une restructuration économique plus substantielle.

Selon lui, les cinq dernières années ont constitué « le début d’une transition », amorçant la réforme du modèle de croissance conformément à la Résolution du 13ᵉ Congrès national du Parti. Malgré certaines limites, notamment en matière de productivité et d’application des avancées scientifiques, cette phase a permis d’établir les fondations institutionnelles et technologiques nécessaires pour aller plus loin dans la prochaine étape.

Le projet de rapport politique du Comité central du Parti (13ᵉ mandat) réaffirme la nécessité d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité, en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux leviers de développement. Il met également l’accent sur le développement de l’économie numérique, la transition verte et énergétique, ainsi que sur le renforcement du capital humain.

Le député a souligné que deux moteurs clés - la science et la technologie, d’une part, et l’économie privée, d’autre part - doivent s’articuler pour créer une matrice de développement, favorisant l’innovation et la résilience économique. Le modèle linéaire fondé sur l’investissement public, l’exploitation des ressources et les IDE a désormais atteint ses limites, a-t-il noté.

La contribution du secteur privé, qui représente actuellement environ 55% du PIB, pourrait atteindre 60% d’ici 2030, réduisant la dépendance aux exportations et renforçant l’autonomie économique. Pour Nguyen Quang Huan, l’objectif d’une croissance annuelle moyenne de 10 % est réalisable si le pays parvient à réussir sa transition vers une économie verte, circulaire et numérique, conciliant développement et protection de l’environnement.

Enfin, il a insisté sur la nécessité d’intégrer l’économie comportementale dans l’élaboration des politiques publiques, afin de transformer la gouvernance administrative en gouvernance axée sur le développement.

