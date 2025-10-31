Visite officielle du chef du PCV au Royaume-Uni : nouvel élan aux relations bilatérales

La visite officielle au Royaume-Uni du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 28 au 30 octobre 2025, sur invitation du Premier ministre britannique, Keir Starmer, s’est conclue avec succès, marquant une étape importante dans le développement des relations bilatérales.

Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, a souligné qu’il s’agissait d’une visite de grande importance. Il a rappelé qu’il s’agissait de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Royaume-Uni depuis treize ans, un événement historique et hautement significatif.

À l’occasion de cette visite, les deux dirigeants ont convenu d’élever les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni au rang de partenariat stratégique global. Selon la Déclaration conjointe sur l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni au niveau de partenariat stratégique global, les deux pays renforceront leur coopération autour de six piliers principaux : le renforcement de la coopération politique, diplomatique, de défense et de sécurité ; le développement de la coopération économique, commerciale, en matière d’investissement et de finances ; la promotion de la coopération scientifique et technologique, de l’innovation, de la transformation numérique et de la santé ; la coopération dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et de la transition verte ; le renforcement des échanges en matière d’éducation, de culture, de sport, de tourisme, et des échanges entre les peuples, ceux en termes d’égalité des droits et dans d’autres domaines ; ainsi que la coordination accrue sur les questions régionales et internationales.

Dans son discours prononcé lors de sa visite à l’Université d’Oxford, le secrétaire général du PCV a partagé que le Vietnam considère le Royaume-Uni non seulement comme un partenaire commercial, éducatif et scientifique et technologique, mais aussi comme un partenaire stratégique de long terme, afin de façonner ensemble les normes de coopération du XXIᵉ siècle. Selon lui, les deux parties ont besoin d’un nouveau modèle de coopération, concret et mesurable, capable de diffuser les bénéfices de manière directe auprès des populations des deux pays.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que, dans la période à venir, les deux pays mettraient l’accent sur la promotion des propositions et initiatives de coopération, en tirant parti des atouts du Royaume-Uni dans le développement des centres financiers internationaux, de l’innovation, des télécommunications, de la transition énergétique durable, des technologies de pointe et des sciences biomédicales...

Cette visite est l’une des activités diplomatiques majeures du Vietnam en 2025, contribuant à affirmer l’importance des relations Vietnam - Royaume-Uni dans la politique étrangère des deux pays, en particulier dans un contexte mondial marqué par de profondes turbulences et de multiples défis.

VNA/CVN