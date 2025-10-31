Croissance solide et grande capacité d’adaptation à la volatilité mondiale

Dans un contexte mondial marqué par les pressions économiques et la multiplication des risques, le Vietnam continue de consolider sa position parmi les économies les plus dynamiques d’Asie, grâce à sa forte reprise et à sa remarquable capacité d’adaptation face aux turbulences mondiales.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Selon des rapports publiés fin octobre 2025, HSBC et Standard Chartered ont relevé leurs prévisions de croissance du PIB vietnamien à 7,9% et 7,5% respectivement, soit près de deux points de pourcentage de plus que leurs estimations précédentes.

Des organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et la Banque asiatique de développement (BAD) ont également revu leurs projections à la hausse, qualifiant le Vietnam de "l’une des rares économies à maintenir un rythme de reprise soutenu" dans un contexte d’incertitude mondiale.

La croissance du PIB de 8,23% au troisième trimestre 2025, la plus élevée depuis 2011, confirme la solidité de l’économie vietnamienne malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la montée du protectionnisme commercial.

Selon Standard Chartered, le dynamisme économique du Vietnam repose sur trois piliers principaux : un commerce extérieur résilient, un flux soutenu d’investissements directs étrangers (IDE) et une consommation intérieure en forte reprise.

Le commerce extérieur a dépassé 680 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de près de 20% sur un an. Rien qu’en septembre, les exportations ont progressé de 24,7% et les ventes aux États-Unis de 38%, malgré le droit de douane de 20% imposé sur les produits vietnamiens. Cette performance témoigne de la compétitivité croissante et de la diversification des entreprises nationales.

Les IDE restent également dynamiques : les capitaux décaissés jusqu’en septembre ont atteint 18,8 milliards de dollars, leur plus haut niveau des cinq dernières années, tandis que les investissements enregistrés se sont élevés à 28,5 milliards de dollars, en hausse de 15,2% sur un an.

Photo : Hoàng Hùng/VNA/CVN

Outre les investisseurs traditionnels que sont la République de Corée, de Singapour et du Japon, les États-Unis et la Chine continentale se distinguent, avec des projets axés sur les technologies de pointe, les énergies renouvelables et les infrastructures industrielles.

Sur le plan intérieur, l’économie affiche des signes évidents de reprise. Les ventes au détail ont progressé de 12% au troisième trimestre et l’inflation est restée à 3,38%, inférieure à l’objectif gouvernemental de 4,5%. Le tourisme se redresse également fortement, avec 15 millions de visiteurs internationaux en neuf mois, dépassant ainsi les niveaux d’avant la pandémie.

Une politique monétaire stable continue de soutenir les entreprises. Standard Chartered prévoit que le taux de refinancement se maintiendra à 4,5% tout au long de la période 2025-2026, garantissant ainsi la liquidité et un équilibre entre croissance et inflation.

Le FMI prévient toutefois que les droits de douane américains pourraient amputer la croissance du PIB de 0,5 à 0,7 point de pourcentage au dernier trimestre de l’année si cet effet n’est pas compensé par l’investissement public et la consommation intérieure. À court terme, l’endettement des ménages et la lenteur de la reprise du secteur immobilier constituent également des défis.

La BM note que le Vietnam maintient une marge budgétaire saine grâce à sa faible dette publique, ce qui permet des investissements publics de grande envergure et génère un effet multiplicateur sur l’investissement privé.

De son côté, la BAD recommande de maintenir trois piliers stratégiques : des investissements étrangers durables, une consommation intérieure robuste et des investissements publics efficaces, tout en accélérant la transition numérique et énergétique.

D’un point de vue international, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement où la croissance se mesure non seulement à son rythme, mais aussi à sa capacité d’adaptation et à la qualité de sa gestion économique. Avec une croissance du PIB de 8,23% et des prévisions optimistes des institutions internationales, l’objectif d’une croissance annuelle de 8,5% d’ici 2025 - auparavant considéré comme ambitieux - apparaît désormais pleinement réalisable.

