Foire d’automne 2025 : l’omnicanal, nouvel eldorado des entreprises vietnamiennes

La Foire d’automne 2025 s’impose non seulement comme un événement culturel et touristique majeur de la capitale, mais aussi comme un espace d’échanges commerciaux multicanal, reflétant la transformation numérique rapide des entreprises vietnamiennes. En combinant ventes directes sur site et plates-formes numériques, les exposants tirent parti des nouvelles technologies pour renforcer leur visibilité et élargir leur clientèle.

>> La Foire d'automne 2025 : rencontre avec les équipes de trois films à succès

>> La Poste du Vietnam présente ses services postaux modernes à la Foire d’automne 2025

>> Foire d’automne 2025 : une vitrine pour les produits artisanaux vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Tiên, directeur marketing du groupe Vianco, cette manifestation constitue une double opportunité : présenter directement les produits aux visiteurs et interagir simultanément avec les consommateurs connectés via les réseaux sociaux et les plates-formes de commerce électronique.

Cette tendance s’étend également au secteur de la construction et de la décoration intérieure. Dinh Manh Cuong, représentant d’Omega Deco Luxury, explique que la combinaison entre l’expérience réelle et la présence numérique aide à approcher les clients plus rapidement et à renforcer la crédibilité des marques.

Le dynamisme des entreprises vietnamiennes se manifeste aussi dans le secteur des biens de consommation. La société LazyChef se distingue en diffusant en continu des présentations de ses produits, attirant des milliers de vues en ligne et enregistrant une hausse notable de ses ventes.

Le modèle "deux-en-un", combinant ventes physiques et numériques, permet de ne négliger aucun segment de clientèle : les visiteurs profitent de démonstrations concrètes, tandis que les internautes peuvent commander et se faire livrer via les plates-formes partenaires.

Nguyên Duc Hoa, représentant d’Amazon Global Selling Vietnam, indique que la plate-forme coopère avec plusieurs agences vietnamiennes de promotion du commerce pour former les entreprises locales à la vente transfrontalière.

Il souligne que disposer d’un produit ne suffit pas pour réussir à l’international : il faut adapter le design, l’emballage et l’image de marque aux goûts des consommateurs étrangers, tout en visant des produits à forte valeur ajoutée.

L’expérience de la Foire d’automne 2025 illustre la montée en puissance du modèle omnicanal, combinant les atouts des salons traditionnels et des plates-formes numériques. Cette approche contribue à accroître les ventes à court terme et à bâtir une présence durable sur les marchés étrangers.

Pour de nombreuses entreprises, cette foire agit comme un véritable laboratoire de transformation numérique, où les acteurs économiques apprennent à associer le "marché réel" et le "marché virtuel", affirmant la présence des produits vietnamiens sur la carte du commerce mondial.

VNA/CVN