APEC

Message de vision, d’orientation et de détermination à innover du Vietnam

Le président vietnamien Luong Cuong et sa délégation de haut niveau sont rentrés samedi soir le 1 er novembre à Hanoï, clôturant avec succès leur visite de travail en République de Corée, où ils ont participé à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Gyeongju, et mené des activités bilatérales, à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung.

>> Le président Luong Cuong renforce les liens bilatéraux à l’occasion de l’APEC 2025

>> Les dirigeants de l'APEC adoptent une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération

>> Le président Luong Cuong conclut sa visite en République de Corée pour l’APEC 2025

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a accordé une interview à la presse accompagnant la délégation sur les résultats du voyage de travail du président.

Selon elle, la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC a rassemblé les dirigeants des 21 économies membres, près de 2.000 dirigeants d'entreprises régionales et des représentants d'organisations internationales. Les dirigeants des économies de l'APEC ont adopté la Déclaration de Gyeongju "Pour un avenir durable", réaffirmant l'importance d'une région Asie-Pacifique ouverte, pacifique, résiliente et dynamique.

L'événement a envoyé plusieurs messages stratégiques au monde et à la région, notamment la nécessité de maintenir la coopération et l'intégration économiques, ainsi que le renforcement de la résilience des économies. Il a réaffirmé l'importance du multilatéralisme, du dialogue et de la coopération pour la paix, la stabilité et le développement. Les rencontres des dirigeants ont également renforcé la confiance des entreprises et des citoyens en un avenir commun, capable de surmonter les différences pour un développement durable et prospère.

L'événement a également mis l'accent sur la coopération dans de nouveaux domaines. Les discussions ont porté sur les avancées scientifiques et technologiques, les enjeux énergétiques et la transition durable, ainsi que les défis liés aux évolutions démographiques. La transformation numérique et l'intelligence artificielle ont été au cœur des échanges, tant dans les sessions des dirigeants que lors des dialogues public-privé, soulignant le rôle pionnier de l'APEC dans l'orientation de l'ère numérique et la construction d'un futur durable et inclusif.

En outre, l'événement a confirmé l'importance de la coopération public-privé, mobilisant pleinement les ressources sociales pour soutenir les objectifs de développement et la transformation des modèles de croissance des économies membres. La Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2025 demeure un événement majeur pour près de 2.000 dirigeants de grandes entreprises de la région, participant à une série d'activités, partageant leurs visions et stratégies, et proposant des initiatives concrètes sur la transition verte, la transformation numérique, le développement des ressources humaines et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Cette participation active a contribué à faire de l'APEC un forum dynamique, où les idées du secteur privé sont entendues et transformées en politiques.

La visite de travail du président vietnamien Luong Cuonga été couronnée de succès, marquée par des résultats significatifs tant sur le plan multilatéral que bilatéral.

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres multilatérales, le président a réaffirmé les points de vue et l'approche du Vietnam face aux grands enjeux régionaux et mondiaux, proposant des solutions concrètes pour rendre la coopération au sein de l'APEC plus efficace et adaptée aux changements rapides actuels. Sa démarche proactive, responsable et fondée sur le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale, ainsi que ses recommandations adaptées au contexte vietnamien, ont contribué au succès du sommet et renforcé le rôle et la position du Vietnam au sein de l'APEC et dans les mécanismes multilatéraux..

Le président a également transmis aux participants un message clair sur la vision, les politiques et la détermination du Vietnam à innover, en particulier à travers ses grandes résolutions pour le développement national dans la nouvelle ère. Le Vietnam a partagé ses orientations en matière de développement, son ambition d'attirer les investissements et de promouvoir la coopération dans des secteurs prioritaires tels que la transformation numérique, la transition verte, l'innovation et le développement de ressources humaines de haute qualité. Ses interventions ont marqué les dirigeants et la communauté d'affaires, illustrant un Vietnam déterminé à se réformer, innover et s'intégrer pour progresser avec son époque.

Dans le cadre des rencontres bilatérales, le président Luong Cuong a mené un programme riche et efficace avec le pays hôte, la République de Corée, et de nombreux autres membres de l'APEC. Il a eu un entretien avec le président sud-coréen, rencontré les autorités locales et la communauté vietnamienne dans le sud-est du pays, renforçant la confiance politique et le partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée. Il a également échangé avec les dirigeants et chefs de délégation de la plupart des économies membres, consolidant la coopération économique, commerciale, d'investissement et technologique, ainsi que dans des secteurs émergents tels que la transformation numérique, la transition verte et l'intelligence artificielle.

Les membres de l'APEC et la communauté des entreprises ont exprimé leur soutien enthousiaste et leur impatience de se rendre au Vietnam, à Phu Quôc, en 2027 pour l'Année de l'APEC organisée par le pays. Cet honneur constitue également une grande responsabilité, nécessitant des efforts soutenus pour réussir, tout en contribuant au renforcement de la coopération APEC et à la mise en œuvre de la Résolution N°59 sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte.

VNA/CVN