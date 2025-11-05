Le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti marquent une percée

Les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti sont perçus par de nombreux experts comme une " percée dans la pensée du développement".

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Ils suscitent un large consensus et traduisent une vision stratégique ambitieuse, ancrée dans l’esprit d’autonomie, la volonté ferme et l’intelligence collective des plus de 106 millions de Vietnamiens, considérés comme la ressource la plus précieuse du pays.

Selon la députée Trinh Thi Tu Anh, de la province de Lâm Dông, le thème du XIVᵉ Congrès national du Parti : "Sous l’étendard glorieux du Parti, unis et solidaires pour réaliser avec succès les objectifs de développement national à l’horizon 2030 ; faire preuve d’autonomie stratégique, de résilience et de confiance pour progresser vigoureusement dans l’ère du progrès national, au service de la paix, de l’indépendance, de la démocratie, de la richesse, de la prospérité, de la civilisation et du bonheur, en avançant fermement vers le socialisme", constitue une déclaration d’envergure stratégique.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que la ressource la plus précieuse du Vietnam réside dans ses 106 millions de citoyens. Cette déclaration incarne la synthèse de la pensée dirigeante et reflète la volonté et la détermination politique les plus élevées du Parti dans cette nouvelle phase de développement, a affirmé Trinh Thi Tu Anh.

La députée a estimé que le projet de Rapport politique marque une renouvellement fondamental dans l’approche et la structure des documents. Pour la première fois, le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport sur le travail d’édification du Parti ont été fusionnés en un seul document unifié.

Cette intégration garantit non seulement la plus grande cohérence idéologique et opérationnelle, mais constitue également une illustration concrète de l’esprit "facile à comprendre, facile à appliquer", a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne des contenus spécifiques, Trinh Thi Tu Anh a suggéré plusieurs ajustements, notamment sur l’évaluation des défis sociaux et éthiques, la science et la technologie, ainsi que les infrastructures nécessaires au développement de l’énergie nucléaire…

VNA/CVN