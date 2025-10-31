Projets de documents du XIVᵉ Congrès

Attentes de mécanismes spécifiques pour les unités administratives des zones spéciales

En contribuant aux projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti, les cadres, les membres du Parti et les habitants de la zone spéciale de Kiên Hai, dans la province d'An Giang, ont exprimé leur satisfaction de constater que le projet de Rapport politique reflète clairement un esprit de renouveau, une pensée novatrice en matière de développement, une vision stratégique et une aspiration profonde à bâtir un pays puissant, prospère et heureux.

Selon Doàn Hông Duy, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la zone spéciale de Kiên Hai, les cadres, les membres du Parti et la population locale saluent la qualité des documents préparatoires, élaborés de manière rigoureuse, scientifique et cohérente, tout en tirant les enseignements de la pratique du développement national. Ces textes traduisent la volonté du Parti de conduire le Vietnam vers le statut de pays développé à revenu élevé d'ici 2045, à orientation socialiste.

Dès la réception des directives du Comité central et du Comité provincial d'An Giang, le Comité du Parti de Kiên Hai a organisé une consultation méthodique et sérieuse, recueillant plus de 60 contributions portant sur une trentaine de points concrets.

Les cadres, membres du Parti et habitants souhaitent que le Parti et l'État accordent une attention accrue aux unités administratives des zones spéciales ainsi qu'aux économies insulaire et maritime, afin de valoriser leur potentiel. Ils recommandent de prioriser les investissements dans les infrastructures numériques et de télécommunications, notamment l'extension du réseau électrique national et de la fibre optique vers les îles, afin de favoriser le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et du tourisme intelligent, conformément à l'orientation de développement de Kiên Hai.

La zone spéciale de Kiên Hai propose également au Comité central de définir une orientation claire pour la création de pôles économiques, de services et de tourisme maritime. Elle souligne en outre la nécessité de politiques de soutien aux pêcheurs, afin de renforcer leur présence durable en mer et de contribuer à l'affirmation de la souveraineté nationale.

Concernant la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, les responsables locaux suggèrent d'expérimenter un modèle de sous-zone dans quatre communes de l'ancien district de Kiên Hai (Hon Tre, An Son, Lai Son et Nam Du), afin de rapprocher les services publics des habitants, compte tenu de la dispersion géographique de ses 23 îles.

Représentant la jeunesse locale, Nguyên Thi Truc Phuong, vice-présidente de l’antenne du Front de la Patrie et secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la zone spéciale de Kiên Hai, a proposé de renforcer la Stratégie nationale d'attraction et de valorisation des talents, notamment dans les secteurs clés. Elle a également souligné la nécessité de former et promouvoir les jeunes cadres, les femmes, les scientifiques et les minorités ethniques, tout en développant les compétences numériques, la transformation digitale et l'intelligence artificielle.

