Vietnam - Royaume-Uni : confiance politique et coopération renforcées

Le 29 octobre, de nombreux médias britanniques ont publié des articles relatifs aux accords importants conclus entre le Vietnam et le Royaume-Uni à l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont convenu d’établir un partenariat stratégique global visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, du climat et de la croissance économique.

La "Déclaration conjointe sur l’élévation des relations Vietnam - Royaume-Uni au niveau de partenariat stratégique global", publié sur le site gov.uk, souligne que les deux pays ont bâti un partenariat solide et durable, fondé sur le respect mutuel et une vision commune d’un avenir sûr, prospère et durable. Le secrétaire général du PCV et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, ont convenu d’élever les relations bilatérales à ce nouveau niveau, consolidant la coopération autour de six piliers principaux couvrant de nombreux domaines (politique, diplomatie, défense et sécurité, économie, science et environnement...)

Selon Reuters, la Déclaration conjointe indique que le partenariat Vietnam -Royaume-Uni sera consolidé par une confiance politique accrue, une coopération économique, scientifique et technologique renforcée, ainsi qu’une expansion des échanges dans des secteurs tels que l’énergie et l’éducation, tout en appelant à un règlement pacifique des différends en Mer Orientale.

Le site morningstaronline.co.uk estime que l’objectif principal de la visite du dirigeant du PCV au Royaume-Uni est de promouvoir le commerce, de renforcer la coopération en matière de recherche, de développement durable, de science et de lutte contre le changement climatique. Du côté britannique, il convient de rappeler que l’adhésion du Royaume-Uni, en décembre 2024, à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) - dont le Vietnam est également membre - représente l’accord commercial le plus important conclu par Londres depuis son retrait de l’Union européenne (Brexit).

Tô Lâm et Keir Starmer ont également signé un accord sur la migration, qualifié par le Bureau du Premier ministre britannique de "l’accord le plus solide" en matière de migration jamais signé par le Vietnam avec un autre pays.

