Ouverture du consulat général du Vietnam à Chongqing

Une nouvelle porte pour promouvoir la coopération bilatérale Vietnam - Chine

L'inauguration du Consulat général du Vietnam à Chongqing marque une nouvelle étape importante de la diplomatie vietnamienne et un jalon significatif dans les relations Vietnam - Chine. Cet événement témoigne de la volonté des deux pays de concrétiser la vision commune définie dans les trois Déclarations conjointes adoptées lors des récentes visites d'État depuis 2023.

Photo : VNA/CVN

Selon Bùi Nguyên Long, consul général du Vietnam à Chongqing, il s'agit de la première représentation diplomatique vietnamienne dans l'Ouest de la Chine, une région au potentiel considérable pour une coopération globale avec le Vietnam. Le ressort consulaire couvre la ville de Chongqing et la province du Sichuan, deux localités d'une grande importance stratégique dans les plans de développement de la Chine, ainsi que dans le cadre de la coopération bilatérale Vietnam - Chine.

Le renforcement de la coopération avec le Sud-Ouest chinois ouvre des perspectives dans de nombreux domaines : transport et logistique, infrastructures connectées, hautes technologies, agriculture intelligente, énergies renouvelables, tourisme durable et formation des ressources humaines.

Avec un PIB cumulé de 1.350 milliards de dollars en 2024, soit plus de 7% du PIB chinois, Chongqing et le Sichuan affichent une croissance supérieure à la moyenne nationale. Située à un carrefour stratégique de "la Ceinture et la Route" et du corridor économique du Yangtze, Chongqing possède un système logistique multimodal reliant 72 villes dans 18 provinces chinoises et 538 ports dans 125 pays.

Dans ce contexte, le Vietnam, économie ouverte et intégrée, bénéficie d'atouts considérables pour renforcer la connectivité infrastructurelle, faciliter l'accès au marché chinois et promouvoir ses exportations, notamment vers la Chine et l'Europe. Les complémentarités économiques sont nettes : industrie de haute technologie, automobile, batteries, composants électroniques et semi-conducteurs offrent aux entreprises vietnamiennes un accès privilégié aux chaînes de valeur et aux technologies de pointe.

Conformément à la politique extérieure du Parti et de l'État, plaçant la diplomatie économique au cœur de ses priorités, le consulat général s'emploiera à partager les expériences de développement de Chongqing et du Sichuan avec les localités vietnamiennes dans les domaines du commerce, de la culture, du tourisme, de l'urbanisme et des infrastructures. Il facilitera également les échanges entre entreprises et collectivités, tout en renforçant les liens d'amitié et la compréhension mutuelle entre les populations du Vietnam, de Chongqing et du Sichuan.

Dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, le consul général a présenté plusieurs initiatives destinées à approfondir l'amitié entre les deux peuples.

Premièrement, le consulat général encouragera les échanges culturels, artistiques et historiques entre chercheurs et citoyens des deux pays, mettant en valeur la richesse et la proximité de leurs traditions. Chongqing, où le Président Hô Chí Minh mena des activités révolutionnaires avant 1945, abrite toujours son ancien bureau conservé au Musée de la révolution de Hongyan, symbole vivant de la solidarité historique entre les deux nations.

Deuxièmement, le consulat développera la coopération éducative avec les autorités locales et les grandes universités du Chongqing et du Sichuan dans des secteurs stratégiques : médecine, électronique, ingénierie et intelligence artificielle.

Troisièmement, le consulat entend promouvoir le tourisme vietnamien auprès du public local et simplifier les procédures consulaires pour les visiteurs chinois.

Bùi Nguyên Long a affirmé que, dans les temps à venir, le consulat général poursuivra ses efforts pour transformer le potentiel de coopération en résultats tangibles. Les priorités incluront la connexion des infrastructures, le développement des transports et de la logistique, la coopération scientifique et technologique et la transition numérique. Le consulat général encouragera également la création de villes jumelées, l'intensification des échanges commerciaux et l'augmentation des exportations vietnamiennes vers la Chine. Ces actions contribueront activement à renforcer la coopération d'amitié et à approfondir le Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine.

VNA/CVN