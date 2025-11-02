Un tremplin pour lutter contre la cybercriminalité

La semaine dernière, à la Une du numéro 44, il n’y avait pas de paysages, pas d’hommes ou de femmes politiques, pas de monuments célèbres encore moins de fêtes ou de rencontres bilatérales. À la place se trouvait un logo qui occupait toute la place, celui de la “Convention de Hanoï”.

Depuis quelques jours, il figurait en bonne place sur le site Internet du Courrier du Vietnam, lecourrier.vn, mais je n’avais pas encore compris sa signification exacte. C’est donc en le découvrant en une que tout est éclairé.

Il faut dire que ce logo bleu, blanc et jaune est particulièrement pertinent. Il contient le fameux emblème de Hanoï que l’on retrouve partout dans la capitale. Il est la représentation graphique du Pavillon de la constellation des lettres (Khuê Van Cac) au Temple de la littérature, élu symbole officiel de la ville, lors de la 4e session de l’Assemblée nationale (XIIIe législature), le 21 novembre 2012.

Il fait appel à la symbolique antique du temple confu-céen et représente l’identité de la capitale, et plus généralement celle d’un pays qui s’affirme clairement sur la scène internationale. Au-dessus du pavillon, on retrouve l’étoile jaune du drapeau national, autre grand symbole du pays en forme de S.

Le tout surplombe le monde et indique que c’est bien le Vietnam qui a accueilli avec les honneurs cette “Convention de Hanoï”, incarnant une avancée décisive dans la mobilisation internationale face aux menaces numériques. Cette convention sur la cybercriminalité a donc été ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Hanoï les 25 et 26 octobre 2025. Elle contribue à établir un cadre juridique répondant à l’urgence d’une coopération internationale renforcée afin de promouvoir l’État de droit dans le cyberespace. Elle comprend 9 chapitres et 71 articles couvrant notamment la définition des infractions de cybercriminalité, du simple accès illégal et de l’atteinte aux systèmes à l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne, en passant par le blanchiment des produits d’activités criminelles.

Le choix des Nations unies d’avoir organisé cette cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï constitue une étape marquante de la diplomatie multilatérale du Vietnam et célèbre un demi-siècle de partenariat Vietnam - ONU. C’est la première fois qu’une ville vietnamienne est associée au nom d’un traité multilatéral mondial dans un domaine au cœur des préoccupations internationales. Cette décision reflète le statut et le prestige internationaux grandissants du pays, ainsi que sa contribution active, tout au long du processus de négociation.

Les 25 et 26 octobre derniers, la cérémonie d’ouverture à la signature de la “Convention de Hanoï” a offert au Vietnam une belle occasion de confirmer son rôle de membre fiable et responsable de la communauté internationale et de participer à la construction et à l’orientation des cadres de gouvernance numérique mondiaux.

Une année prestigieuse pour le Vietnam.

Hervé Fayet/CVN